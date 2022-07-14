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中職／回味23年前「曹三封」 曹竣崵只想到無安打比賽
統一獅隊退役投手曹竣崵1999年締造連續3場完封勝紀錄，換來「曹三封」的封號，中信兄弟隊洋投德保拉下一戰將挑戰這項高難度障礙；曹竣崵回想23年前破紀錄的場景，第一時間根本沒想到連3場完封勝，而是締造無安打比賽。
曹竣崵1999年披上獅隊球衣，菜鳥球季投出11勝5敗、防禦率2.48，隔年立刻轉戰日本職棒中日龍隊，待了3年再回獅隊，2009年從兄弟象隊退休。
他在1999年4月29日完封勝三商虎隊、5月7日完封勝興農牛隊，5月13日更在新竹球場對味全龍隊投出無安打比賽，成為中職史上第5人，連3場完封勝至今無人能破。
回想這項紀錄，曹竣崵說：「投出第3場完封勝時，當下沒意識到，因為投出無安打比賽很爽，一時沒想到別的東西，經過大家提醒才知。」
曹竣崵表示，當時主要球路是四縫線直球、滑球、伸卡球、指叉球，那個年代還不流行二縫線直球；至於德保拉的球路，曹竣崵說：「他的球速夠快，位移又很好，根本不必投伸卡球。」
23年前的中職戰場完全不同，曹竣崵認為，當時自己還是新人，打者對他比較陌生，打擊能力也不像現在這麼好，反觀德保拉確實是實力派投手，續航力也夠，否則前兩季就可能挨打。
連續3場完封勝紀錄還未被超越，曹竣崵表示，各隊投手群分工愈來愈細，例如自己剛進中職時，根本沒有中繼王，美式觀念也是原因之一，投球數受到較多限制，若是日式想法，投到100多球可能還會拚下去。
他笑說：「職棒紀錄這種東西，本來就是等著被破的，有緣人、有實力的人都可來破。」
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