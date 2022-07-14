中職／曹竣崵看好德保拉主宰戰場 絕對可能連3場完封勝
中信兄弟隊洋投德保拉，昨天在台中洲際球場以2：0完封勝統一獅隊，個人連續兩場完封勝，下次登板將挑戰獅隊退役投手曹竣崵在1999年締造的連3場紀錄，擁有「曹大帥」、「曹三封」封號的曹竣崵說：「德保拉絕對有可能連續3場完封勝。」
曹竣崵菜鳥球季投出這項高難度紀錄，其中包括一場無安打比賽，高懸23年屹立不搖，德保拉昨天完封勝掀起話題；曹竣崵認為，自己紀錄被追平、甚至改寫，以德保拉主宰戰場的能力，不是沒有機會。
曹竣崵現任台北城市科技大學棒球隊總教練，也擔任中職球評，多次講解德保拉的比賽；他表示，德保拉有左投優勢，球速輕鬆可達150公里，滑球、變速球、大幅曲球都有一定威力，絕對有可能締造連續3場完封勝紀錄。
德保拉前年來台發展，效力兄弟3年已有39勝，曹竣崵認為，他在前兩年有效壓制打者，讓對手打不好，今年還能連續兩場完封勝，代表投球能力更好，「如果下一場還能完封對手，說不定連續4場完封勝也有可能，這種事很難說。」
曹竣崵指出，德保拉是非常有能力的投手，投到第8局都還有150公里上下的球速，滑球、變速球都不好打，在中職投出難得紀錄是早晚的事。
另外，曹竣崵也提到，德保拉連兩場完封勝，代表近況相當不錯，下一戰挑戰紀錄的對手也很重要，如果投到第5、6局，用球數還在標準值，第7、8局就可能準備迎接紀錄了。
德保拉生涯對戰獅隊14勝2敗、防禦率1.99，對樂天桃猿隊13勝8敗，但防禦率3.19，對富邦悍將隊7勝4敗、防禦率2.55，對味全龍隊5勝1敗、防禦率1.24。
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