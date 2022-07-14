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中職／味全龍22日迎主場新竹開幕戰 內野熱區快售罄

中央社／ 台北14日電
味全龍22日迎主場新竹開幕戰。 味全龍臉書
味全龍22日迎主場新竹開幕戰。 味全龍臉書

中職味全龍下半季首戰22日將在主場新竹市立棒球場開打，球團表示，日前先開放主卡會員購票，今天中午全面開賣，3場賽事共售出近萬張門票，其中22日內野熱區幾乎售罄。

新竹市立棒球場整修後，味全龍7月22日將在主場新竹迎來下半季例行賽首戰，預計22日至24日將與富邦悍將進行3連戰。

球團發布新聞稿表示，球團11日到12日開放主卡會員購買新竹套票、例行賽門票，開賣2日3場比賽售出近萬張門票，其中22日內野熱區幾乎售罄，今天中午起在味全龍官方售票網/App、FamiPort全面開賣下半季例行賽門票，邀請球迷力拚新竹開幕首戰滿場紀錄（新竹內野約4000席、外野約6000席，扣除視野不良區，滿場約9800席）。

球團指出，新竹市立棒球場為見證近半世紀台灣棒球史的球場，也是味全龍職棒元年首次拋出封王彩帶的幸運地，改建回歸後，龍隊將擁有天母、新竹雙主場，而味全龍復出推手魏應充為推動親子健康休閒，已將非賽事期間的場地運用定位為「新竹孩子的棒球場」。

味全龍7月22日至24日開幕賽事主題活動將朝促進親子娛樂的方向規劃，球團表示，將推出深受大小球迷喜愛的「威弟小夥伴親子日」，內容包含迷你棒球體驗、親子闖關DIY、棒球市集、兒童說故事劇場、親子跑壘大賽等豐富活動。

特別來賓部分，味全龍指出，22日開幕首戰將邀請重量級開球嘉賓到場，並由新竹女中「沂風儀隊」結合味全龍主題曲帶來精彩表演，為賽事揭幕；23日賽前規劃有味全龍啦啦隊及球星見面會、YOYO家族動跳秀，賽後則邀請到藝人動力火車、阿爆開唱；24日更將邀請台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球星到場舉辦見面會活動。

味全龍 棒球 富邦悍將

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