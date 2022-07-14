中職／722新竹首戰已售出近萬張 味全龍衝刺滿場票房

新竹市立棒球場即將啟用，味全龍隊在7月22日舉行首戰，光是會員購票就已經售出近萬張，22日內野熱區幾乎完售，今天中午龍隊全面開賣下半季例行賽門票，衝刺新竹開幕戰滿場。

新竹市立棒球場見證近半世紀台灣棒球史，亦是味全龍職棒元年首次拋出封王彩帶的幸運地，改建回歸後，將成中華職棒味全龍隊的雙主場之一，不僅是全台唯一全新職棒主場，也讓風城成為六都以外唯一有棒球主場的城市。味全龍復出推手魏應充為推動親子健康休閒，已將非賽事期間的場地運用定位為「新竹孩子的棒球場」

味全龍下半季首戰將於7月22日在新竹市立棒球場開打，11日到12日開放主卡會員購買新竹套票、例行賽門票，開賣兩日即售出近萬張門票，22日內野熱區幾乎售罄，今天中午起於味全龍官方售票網/App、FamiPort全面開賣下半季例行賽門票，邀請球迷一起力拼新竹開幕首戰滿場紀錄。

賽事主題活動方面，球團也朝促進親子娛樂的方向規畫，7月22日至24日開幕戰三天，推出「威弟小夥伴親子日」，內容包含迷你棒球體驗、親子闖關DIY、棒球市集、兒童說故事劇場、親子跑壘大賽等豐富活動，球迷朋友進場時也能拿到「新竹開幕限定拍拍扇」。

已購買新竹套票的狂龍軍、龍粉知己會員，則可獲得首戰紀念紅土瓶與紀念證書，於7月22日賽後親自進入場內盛裝紅土；此外，球團也特別為兒童會員「威弟小夥伴」準備專屬入場禮「乖乖桶軟糖」，每名威弟小夥伴會員均可於開幕系列戰期間至會員服務台領取乙桶，還有機會報名抽選7月24日入場開球的珍貴體驗。

特別來賓部分，味全龍將於22日開幕首戰邀請重量級開球嘉賓到場，並由新竹女中「沂風儀隊」結合味全龍主題曲帶來精彩表演，為賽事揭幕；23日賽前規劃有味全龍啦啦隊及球星見面會、YOYO家族動跳秀，賽後則邀請到藝人動力火車、阿爆現身熱情開唱；24日更邀請職籃攻城獅球星到場舉辦見面會活動，並與現場球迷一同觀賽為龍將們加油。

為慶祝新竹主場開幕，味全龍球團7月22日起也將於新竹球場官方商店推出相關紀念商品，包含與新竹開幕比賽用球同款的「新竹首戰紀念球」，以及威弟系列親子主題商品。