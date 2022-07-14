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日職／火腿3分砲逆轉樂天5連勝 BIGBOSS：今年最興奮的比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
日本火腿隊逆轉贏球拿下本季5連勝，新庄稱讚這是今年最讓人興奮的一場比賽。圖擷取自youtube
日本火腿隊逆轉贏球拿下本季5連勝，新庄稱讚這是今年最讓人興奮的一場比賽。圖擷取自youtube

太平洋聯盟7月13日的比賽，日本火腿隊靠著木村文紀的三分全壘打，以及洋投龐塞（Cody Ponce）的好投之下，以3比2擊敗對手東北樂天金鷲隊。這場比賽使得火腿本季首次拿下五連勝，賽後「BIG BOSS」新庄剛志監督也表示，這是讓他相當興奮的一場好比賽。

根據日本媒體「中日體育」報導，火腿前6局受制於樂天先發投手則本昂大的封鎖，僅敲出三隻零星安打沒有得分。第七局二、三壘有人兩出局時，輪到原先效力西武獅，去年透過球員交易來到火腿的木村文紀。而他也把握住機會，一棒敲出三分全壘打，成功幫火腿逆轉局勢。

樂天在落後2分之下，一度在8局追回1分並攻佔滿壘。然而這時火腿捕手宇佐見真吾發生捕逸，樂天跑者武藤敦貴試圖搶攻本壘，但卻在本壘前遭到觸殺，經過重播輔助判決後仍判定跑者出局，讓攻勢瞬間化為烏有。

火腿總教練新庄剛志在賽後表示，這是今年讓他最興奮的一場比賽。他認為木村雖然前面雖然沒有留下成績，但是既然有那樣的揮棒，就能夠擊出全壘打，並預告隔天的比賽也將排上木村先發。由於火腿正處於五連勝的高峰期，新庄認為這是大家在競爭之下，拼命拿出好表現所取得的成果。

近況不錯的火腿，目前34勝49敗仍排在洋聯最後一名。輸球的樂天戰績則是40勝38敗排在洋聯第三，但與四五名的羅德、歐力士差距並不大，近來更是苦吞4連敗的低潮，A段班的席次岌岌可危。

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