韓職／獲MVP隔年卻遭釋出 米蘭達命運淒涼爪迷嘆：被操壞了

前中職最貴洋投米蘭達去年在韓職大殺四方，本季卻因傷所擾、嚴重失速，韓國媒體《OSEN》感嘆道，米蘭達是韓職史上首位獲選MVP隔年遭釋出的外援，命運相當淒涼。

回顧米蘭達的旅韓歷程，去年季初他以80萬美元合約加盟斗山熊，當時各界對他的控球問題有疑慮，也對「中職出身」帶有偏見，不過開季後米蘭達粉碎質疑聲浪，最終飆出創紀錄的單季225K，也成為韓職史上第7位奪下年度MVP的洋將。

獲獎隔年，米蘭達獲得斗山總額190萬美元大約，不過他本季因傷所苦，4月在一軍出賽2場後就下二軍養傷，據韓媒報導，他的直球球速只剩下130公里，上月25日回到一軍面對起亞虎，僅投0.2局就投出7次四死球、失4分，創下韓職單局最多四死球難堪紀錄。本月1日米蘭達在二軍登板，花了44球投1局、被敲4安、投出5次保送失6分。

報導指出，在米蘭達之前，有3位獲得年度MVP的洋將在隔年離開韓職，不過他們都是因為得到更好的待遇離開，只有米蘭達獨自面對淒涼的命運，成為韓職史上首位隔年遭釋出的外援MVP。

米蘭達在這個時間點被釋出，也不禁讓人聯想是否有機會重返中信兄弟，不過許多球迷認為，米蘭達在韓職已經被「操壞了」、「跟羅傑斯一樣都是在韓國壞掉了才會被釋出」，也有人提到剛被挖角至韓職的象魔力，「希望象魔力保重」。