中職／黃子鵬就是穩 曾豪駒稱讚到沒新詞了

樂天桃猿隊今晚以9：2擊敗味全龍隊，黃子鵬7局失1分的好投，猶如前幾場「複製貼上」，讓總教練曾豪駒都煩惱，「我要再找新詞稱讚他了。」

黃子鵬今年13場先發，有8場都投滿7局，9場優質先發，今晚是本季第5次拿下單場MVP，曾豪駒賽後談到黃子鵬的表現，說法也幾乎是「複製貼上」，「今天滿穩定的，整體節奏掌握得不錯，一直以來對自己的訓練、身體狀況都掌握不錯。」

老是以「最穩定投手」稱讚黃子鵬，曾豪駒說，未來要再找找新的詞彙，黃子鵬聽到後露出笑容，「很開心他有這樣的煩惱。」

對於今年的穩定成績，黃子鵬表示自己沒有特別維持，「今年戰績咬得緊，分數差距少，沒去想太多，就把每一局守下來，相信隊友。」

黃子鵬投完7局失1分後，防禦率下降到2.20，一度超越布里悍位居聯盟第一，沒想到被德保拉9局完封後的2.18防禦率又擠下去，黃子鵬表示，對於防禦率競爭不會想太多，「他這幾年是中職宰制級投手，我就是把自己做好。」

曾豪駒分析，黃子鵬屬於陰柔派，德保拉是剛猛型，兩人形態不同，而德保拉更是近年公認的好投手，黃子鵬則是穩定，能夠穩定吃下局數，對球隊是最大貢獻。

今年兄弟也有陰柔派投手，來自日本的「和製潛水艇」牧田和久，黃子鵬聽到後馬上說：「有看他投球，偶像耶。」雖然兩人一下勾、一低肩側投，但黃子鵬很期待能夠遇到牧田本人，「他在日職、美職都留下成績，一定有他的一套，有很多細膩的地方值得探討。」