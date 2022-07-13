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中職／黃子鵬7局失1分屠龍 防禦率超車又被德保拉擠下

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影
桃猿先發投手黃子鵬。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今晚在桃園主場迎戰味全龍隊，封王後的第一場，先發投手黃子鵬繳出7局失1分好投，加上打線14支安打支援，以9：2擊敗味全龍隊，黃子鵬收下本季第6勝。

黃子鵬今天面對龍隊被敲出4支安打，但都分布在不同半局，沒有讓對手形成太大攻勢，唯一失分在4局上，開局被李凱威敲出二壘打，之後推進上三壘，因為劉基鴻的高飛犧牲打而掉分。

7局僅失1分的好投，讓黃子鵬防禦率下修到2.20，超越布里悍的2.21，原本有機會躍升防禦率王，不過另一場中信兄弟隊德保拉9局完封將防禦率下修到2.18，黃子鵬只能排第二。

猿隊在2局下先靠著3支安打攻下2分，6局下更趁對手換投後不穩，單局再添4分，拉開分差的關鍵是郭永維在滿壘時的一支清壘二壘打，下一棒成晉也有1分打點；龍隊雖在8局上趁著張梓軒生涯初登板不穩、連3次保送，追加1分，不過8局下猿隊也攻下3分。

龍隊先發投手吳俊杰以93球投完5局，用球數、局數都創下生涯新高，5局失2分的成績可算是生涯代表作，去年一軍最好成績是4.2局失1分，本季一軍首戰就有好投，只不過缺乏分數支援下還是吞敗。

味全龍 樂天桃猿 黃子鵬

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