中職／德保拉連2場完封逼近大紀錄 嘟嘟優質先發變敗投

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今晚投出6局失2分的成績，然而自家打線也遭到壓制，中信兄弟隊德保拉演出連兩場完封，9局無失分好投，幫助兄弟以2：0拿下勝利，自己也躍升聯盟防禦率王，兄弟上半季排名與獅隊互換、登上第二。

德保拉今晚是「快樂保拉」，雖然開賽保送、安打略有不穩，但接下來連續解決19人次，直到7局上才被胡金龍敲出二壘安打，8局也被陳重羽敲出二壘打，但被敲這2支長打後都能凍結跑者，沒有掉分。

德保拉總計122球完投9局，被敲3支安打沒有掉分，另有6次三振、1次四壞保送，從6月29日對樂天桃猿隊最後1局開始，加上前一場9局完封，已經連續19局沒有掉分，防禦率下降到2.18。

連續2場完封，是德保拉個人生涯第一次，下一場要挑戰中職史上唯一的「曹三封」紀錄，1999年曹竣崵曾在4月29日到5月13日連3場投出完封。

40歲的潘威倫繼本季首戰投出7局無失分好投後，今晚再次投出優質先發，用85球投完6局，被敲7支安打，然而安打太過集中，丟掉2分，另有4次三振、1次四壞保送。

兄弟先在3局下靠著福來喜、岳東華、王威晨連續3支安打攻下1分，5局下岳東華、王威晨敲安後，江坤宇一支內野安打形成滿壘，陳文杰高飛犧牲打打回第2分。