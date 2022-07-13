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日職／吳念庭回一軍先代跑 西武獅完封羅德

中央社／ 台北13日電
西武獅隊台灣野手吳念庭。 聯合報系資料照片
西武獅隊台灣野手吳念庭。 聯合報系資料照片

日職埼玉西武獅隊今天派出5任投手聯手壓制羅德隊打線，加上洋砲歐葛雷迪開轟，最終以3比0勝出，而西武獅隊台灣野手吳念庭回到一軍首戰，8局下曾上場代跑。

日本職棒西武獅球團今天宣布，陣中游擊手源田壯亮、投手增田達至等6名球員與2名職員PCR採檢呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，並將吳念庭升上一軍；效力於樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪7月初下二軍後，今天也重返一軍行列。

西武獅隊今天在主場出戰千葉羅德海洋，2局下靠著洋砲歐葛雷迪（Brian O'Grady）陽春砲，攻下1分，而古賀悠斗7局下在一、二壘有人情況下敲安，追加1分。

8局下西武獅隊森友哉揮出二壘安打、山川穗高獲得故意四壞球保送後，西武獅隊隨後換上吳念庭代跑，而吳念庭前一次在一軍亮相已是6月18日，西武獅隊靠著山田遙楓安打，再添1分，最終以3比0獲勝。

另外，樂天隊今天與北海道日本火腿鬥士交手，全場敲出8支安打，比火腿隊還多2支，但攻勢未能串連，最終以2比3落敗，而宋家豪此役並未登板。

吳念庭 西武獅 羅德海洋

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