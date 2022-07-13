T1聯盟／情定海神？白曜誠還沒定案

T1聯盟選秀會昨天落幕，衛冕軍高雄全家海神隊第一輪指名義守大學雙星邱子軒和白曜誠，不過今天「小白」經紀公司特別發表聲明，說明白曜誠對未來規劃尚未有最終決定。

白曜誠今年2月首度入選中華隊，在世界盃亞洲區資格賽獲得先發機會，今年投入選秀成焦點新秀；他除報名T1聯盟選秀會，也有報名28日舉行的PLG選秀會。

根據中華籃協規定，球員選秀會中選後還有45天的議約期限，白曜誠若在PLG選秀會也獲得青睞，未必會和東山高中、義守大學都同隊的邱子軒再合體。

白曜誠經紀公司啟程國際運動行銷聲明如下：

首先感謝近日各界持續關注啟程國際運動行銷旗下選手白曜誠之未來動向，也非常感謝T1 LEAGUE高雄全家海神的認可，不過目前白曜誠選手對於未來規劃，尚未有最終決定。

近期網路上有過多對於選手、教練，甚至於對球團的揣測和誤解，因與事實有所出入，故特此聲明。義守大學謝玉娟教練是白曜誠選手在籃球路上非常重要的推手及支柱，並且抱持著開放的心態，尊重白曜誠選手的決定，持續支持著白曜誠選手。而T1 LEAGUE高雄全家海神也給予白曜誠選手十足的空間，願意靜候白曜誠選手的決定。

殷切盼望各界能停止不實的臆測和留言，一起支持台灣籃球以及每位為台灣籃球努力的人士。