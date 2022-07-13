聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊開啟輪休 陳冠宇周六回先發對悍將
上半季封王、搶下季後賽門票，樂天桃猿隊開啟輪休模式，林立、林承飛都不在今天先發名單，陳晨威則是因小指受傷下二軍，另外陳冠宇則準備回到先發，預計是周六對上富邦悍將隊。
陳晨威因封王戰撲回本壘導致小指受傷，總教練曾豪駒表示，會將他下放二軍，不過在一軍隨隊，「他目前不能握棒，所以讓他先休息。」
封王隔天猿隊就將陳晨威、王溢正、朱俊祥下放二軍，陳禹勳也離開疫情遞補名單回到二軍，改拉上外野手黃敬瑋及投手莊昕諺、蘇俊羽、張梓軒。
如果可以，曾豪駒想做更大幅的調動，「不過二軍目前野手人數不夠，下去就是要休息，二軍休息的人太多也無法比賽，只能放在一軍，找機會輪休。」
也因為二軍野手深度不足，猿隊今年補進的8名新秀中，有5位是野手，曾豪駒表示：「就讓他們先適應二軍強度。」
洋投狂威上半季先關機，備戰下半季，而為了爭冠而暫轉牛棚的陳冠宇，則會在上半季結束前再投一場先發，為了下半季做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言