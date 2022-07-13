中職／猿隊開啟輪休 陳冠宇周六回先發對悍將

上半季封王、搶下季後賽門票，樂天桃猿隊開啟輪休模式，林立、林承飛都不在今天先發名單，陳晨威則是因小指受傷下二軍，另外陳冠宇則準備回到先發，預計是周六對上富邦悍將隊。

陳晨威因封王戰撲回本壘導致小指受傷，總教練曾豪駒表示，會將他下放二軍，不過在一軍隨隊，「他目前不能握棒，所以讓他先休息。」

封王隔天猿隊就將陳晨威、王溢正、朱俊祥下放二軍，陳禹勳也離開疫情遞補名單回到二軍，改拉上外野手黃敬瑋及投手莊昕諺、蘇俊羽、張梓軒。

如果可以，曾豪駒想做更大幅的調動，「不過二軍目前野手人數不夠，下去就是要休息，二軍休息的人太多也無法比賽，只能放在一軍，找機會輪休。」

也因為二軍野手深度不足，猿隊今年補進的8名新秀中，有5位是野手，曾豪駒表示：「就讓他們先適應二軍強度。」

洋投狂威上半季先關機，備戰下半季，而為了爭冠而暫轉牛棚的陳冠宇，則會在上半季結束前再投一場先發，為了下半季做調整。