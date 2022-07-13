中職／猿隊新洋投「差不多了」 下半季6人輪值有影

樂天桃猿隊下半季預計採取「2洋+4土」的6人先發輪值，而且還會再補進1名先發型外籍投手，總教練曾豪駒僅透露「有大聯盟資歷」，但最近在哪裡出賽保持神秘，在哪裡都能投。

猿隊現有狂威、霸林爵定位先發，豪勁救援，在索沙離隊後還要再補人，曾豪駒表示：「新洋投應該差不多了，就等球團這邊確認後，會再跟大家說明。」

這名投手根據曾豪駒透露的有限資訊，「有大聯盟資歷、沒有打過亞洲職棒、近期都有出賽」，至於在哪個聯盟出賽，他打起模糊仗，「墨西哥聯盟、大西洋聯盟，在哪裡都可以投啊。」

猿隊先發人選滿滿，王溢正扛起封王戰，加上近幾場先發表現不錯，下半季預計先定位先發，加上黃子鵬、陳冠宇、曾仁和與2洋投共有6名先發，預計採6人輪值，但曾豪駒也表示：「還是要看到時戰況。」

另外翁瑋均也在今天傷癒復出，在二軍首次登板，中繼2局被敲2安無失分，拿下勝投，翁瑋均先中繼出發，再逐漸拉長用球數、局數，預計8月底、9月調整回先發，即使目前先發滿滿，還是選擇讓翁瑋均持續往先發調整，曾豪駒說：「他還年輕，之前在先發也投得不錯。」