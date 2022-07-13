中職／成封王戰背景 郭天信：總有一天換我們

樂天桃猿隊在7月10日拋下上半季封王彩帶，敲出最後一滾地球出局的郭天信成為封王背景，看著對手在眼前拋下彩帶，他想的是：「總有一天會換我們。」

龍隊擋了猿隊兩次點亮魔術數字機會，然而第三次還是沒擋住，在10日以2：10輸球，讓猿隊成功拋下彩帶，老將林智勝和隊長吳東融賽後第一時間召集年輕龍將，要他們記住「被人家拋彩帶的感覺」，這段過程被球隊記錄下來。

鏡頭角落的郭天信低頭沈思，因為他敲出的投手前滾地球，成為該役最後一個出局數，在最近距離看對手封王，感覺自然不好受，郭天信說：「很不想成為最後出局數，但還是我，可能自己壓力比較大，結束在我這邊。」

味全龍隊今天變更陣型，郭天信本季首度「輪休」，之前除了疫情缺陣外，只有一次因守備撞牆在隔天休息，不習慣的他賽前一直想找事做，連找人傳接球都被拒絕，隊友都說：「你休息啦。」

「我的個性就是閒不下來。」郭天信笑說：「還是很想比賽，但既然教練希望我休息，那就照指示的安排。」今天龍隊第1棒、中外野手換成林孝程，另外蔣少宏、拿莫．伊漾也休息，捕手是年輕的林辰勳，劉基鴻從三壘移防一壘，吳東融守三壘。