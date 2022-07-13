中職／猿隊培育二刀流？「會投球的藍寅倫」洪敏暘有機會

中華職棒有機會出現專職二刀流選手嗎？樂天桃猿隊育成部主管沈鈺傑透露出這個想法，今年選秀第七輪選進的洪敏暘能投能打，場上拚勁有如藍寅倫，「會讓他先在二軍嘗試看看，兩邊發展。」

18歲、三民高中畢業的洪敏暘，在沈鈺傑眼中，是「直球不錯、很會竄」加上長打多的選手，還有解讀比賽的能力不錯，「拚勁很像藍寅倫」。

雖然評估上，洪敏暘有可能以野手為主，但沈鈺傑認為還是要透過春訓了解，「如果二軍有空間，可以嘗試看看（二刀流），以往是沒有二軍這個場域可以測試。」沈鈺傑球員時期就以強投豪打著稱，在一軍投、打都出賽過，但沒有真正試過二刀流。

今年選進的8名高中生中，第一指名的宋嘉翔在高三補起劣勢，成為攻守平衡型的捕手，因此獲得猿隊青睞，上一軍的時程還沒有定案，沈鈺傑認為還是要看球員自己的適應狀況，不會硬性限制，「但至少會先讓他在二軍蹲一年，試試看每周蹲2場的強度。」

除了宋嘉翔外，沈鈺傑認為整體新人會是攻優於守，兩個例外其一是林耀煌，中外野為主的他有腳程，高一就曾開轟，另外董順傑則是內外野都能守，位置還需要評估，但預期會是在二、三壘、右外野為主。