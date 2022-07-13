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白河商工阮裕智、尹柏淮中華職棒選秀露頭角 齊拚U18

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市白河商工應屆畢業生阮裕智（左起）、尹柏淮，入選中華職棒。圖／台南市體育局提供
台南市白河商工應屆畢業生阮裕智（左起）、尹柏淮，入選中華職棒。圖／台南市體育局提供

中華職棒11日晚間進行選秀會，白河商工棒球隊投手阮裕智及尹柏淮，以高三應屆畢業生之姿順利入選，阮裕智在第4輪獲中信兄弟指名，而尹柏淮在第5 輪獲統一獅指名，除了順利進軍中華職棒外，2位投手也雙雙入選U18世界盃棒球錦標賽培訓名單，預計9月赴美參賽，目標為台灣搶下2 連霸的榮耀。

黃偉哲表示，白河商工棒球隊成軍3年，總教練倪順一在去年接掌兵符，而阮裕智及尹柏淮為創隊首批選手，今年6月代表台南參加玉山盃青棒錦標賽，便拿下季軍的好成績，阮裕智更拿下最佳投手的殊榮，而尹柏淮也飆出最快球速150公里技驚全場，當時就被中職球探相中，2名投手雙雙入選U18世界盃棒球錦標賽培訓名單，十分不易。

體育局長陳良乾說，阮裕智及尹柏淮的棒球之路並非一路順遂，阮裕智出身自善化國小及善化國中的棒球培訓系統，在國中時一度對棒球失去熱情，從球隊短暫離開改打社區棒球，高中到白河商工就讀後重拾棒球熱情，高一球速只有120公里，在教練團指導下，高三時球速上飆到147公里，逐漸在球場上嶄露頭角。

自崇學國小及崇明國中畢業的尹柏淮，2016年曾為U12少棒錦標賽國手，在崇明國中就讀期間也受到倪順一教練的指導，國中畢業前因手肘韌帶受傷，又遇到訓練瓶頸，原本決定不再打球，到白河商工就讀後，高一時也幾乎都在復健，後來在教練團循循善誘以及隊友的鼓勵下，重新回到球隊練球。總教練倪順一表示，2名球員共通點就是自我要求很高，除了平日的訓練外，也會在假日加強重量及體能訓練，此外，高中3年期間選手心理素質提升也是關鍵，才能一次次在球場上拿下好成績。

體育局表示，台南市除了由13間少棒、7間青少棒及5間青棒建立的三級基層棒球發展體系外，向上銜接至大學、城市棒球隊及統一獅職棒隊，提供給選手完整的銜接進路規畫。另自2021年起實施「獎勵台南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練試辦計畫」，針對績優青棒選手核發每月2000元培訓津貼，並提午餐費及學雜費減免的補助，讓選手可以安心專注於訓練，在球場上追逐夢想。

城市棒球隊 球速 統一獅

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