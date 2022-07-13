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中職／「建仔」指名球隊就選！揭秘兄弟選秀會上決策對話

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟揭露選秀會上做決策時的對話，獲得球迷們一致好評並且直呼新鮮。 聯合報系資料照
中信兄弟揭露選秀會上做決策時的對話，獲得球迷們一致好評並且直呼新鮮。 聯合報系資料照

中信兄弟球團在本屆選秀會上瘋狂補強投手戰力，9位指名選手中就有7位就是投手，被球迷笑稱為「7P狼」，而球團今日也在Youtube上影發布影片，揭露選秀會上做決策時的對話，獲得球迷們一致好評並且直呼新鮮。

中職選秀會當天，代表中信兄弟球團出席的有領隊劉志威、副領隊彭政閔、總教練林威助、球探鄭凱應等人，而在影片中「恰恰」彭政閔上演「神預言」，表示樂天桃猿會選穀保家商捕手宋家翔，而本次未到場的二軍投手教練王建民也多次被提及，並在影片對話中，透露出第4、5輪的投手都為他所青睞的人選。

最後兄弟球團總共選了9名選手，這9名分別為前兩位旅美投手鄭浩均、徐基麟，再來是穀保王牌馮皓，緊接著為兩位王建民青睞的選手阮裕智、盧孟揚，以及陳柏均、張祖恩、潘泓凱，最後用野手李承恩，為球團本屆選秀會指名劃下句點。

而此影片發布後，立即獲得大量的迴響，同時還掉出知名網紅蔡哥留言「好新鮮的角度！覺得刺激」；其他球迷則表示「很喜歡這種影片，讓大家知道選秀時都在聊什麼，給影音部門加隻雞腿」、「幾位需要養成的投手，都是王建民要的，說明了球隊內部分工分的很細」、「這選秀內容滿有趣的，希望各隊都能有！」

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