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中職／即戰力在二軍 樂天桃猿選秀8人都是高中生

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊在選秀會選進8人，名單攤開全都是高中生。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊在選秀會選進8人，名單攤開全都是高中生。 聯合報系資料照

中華職棒選秀會在11日落幕，多了74名新生，樂天桃猿隊選進8人，名單攤開全都是高中生，其中5名野手位置不同，育成部主管沈鈺傑笑說：「是巧合。」但也透露，球隊今年選秀不是為了一軍戰績，「即戰力在二軍」。

中職能夠選秀完立刻提供一軍戰力的選手不多，江少慶、陳冠宇是少數案例，沈鈺傑表示，就算是他們兩人，也還需要適應期，而球隊既然二軍培養出這些球員，又是從春訓就開始規劃、掌握，從二軍去找即戰力，「方向會好一點。」

以猿隊今年二軍戰力來看，邱駿威原本就規劃在上半季尾聲上一軍，昨天上一軍的張梓軒原本評估下半季，「剛好球隊拿下季冠軍，牛棚也比較疲累，因此做交換，應該這周有機會上場。」

以猿隊順位來說，由於前三隊挑走不少大學、社會人好手，選擇高中潛力股是當下最好選擇，沈鈺傑也是後來才發現全是高中生，但如果宋文華沒有在第4輪被統一獅隊選走，沈鈺傑說：「球隊這邊也有考慮，看過他好的、不好的時候，設定在合理輪次。」

猿隊接下來也會針對落選者，評估簽下自主培訓的可能性，前旅外球員林鋅杰有在考慮名單中，沈鈺傑表示，春訓、對抗賽時看過他投球，目前速球球速有些落差。

沈鈺傑 選秀 樂天桃猿

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