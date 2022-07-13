中職／J.Sheon開球加獻唱 中信兄弟K歌趴兩大咖入列

繼林宥嘉之後，中信兄弟隊「龍角散草本喉糖K歌FES.」主題日第二名大咖來賓揭曉，7月23日創作型男歌手 「J.Sheon」將到場開球，賽後也將獻唱，帶領球迷進入Hip Hop聽感的R&B世界。

「龍角散草本喉糖K歌FES.」自7月23至24日舉辦，兩天賽後歌手輪番開唱，帶給球迷視覺與聽覺雙重饗宴，日前公布24將由「迷幻歌王」林宥嘉開唱。

今天兄弟再公布，23日由J.Sheon擔綱演出，J.Sheon從網路開始，憑著帥氣外型與音樂實力翻唱「玩命關頭7」主題曲，創下百萬點擊瀏覽，創作出「別問很可怕」、「壞蛋特調」、「啵啦」、「You’ll Never Know」等多首讓人上癮的旋律歌曲。