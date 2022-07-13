中職／索沙確定加盟墨聯紅魔鬼隊 與萊福力當隊友

樂天桃猿洋將索沙上周因本季表現機會不多自請離隊，今日也傳出他確定加盟墨西哥聯盟墨西哥紅魔鬼隊，將與前中信兄弟洋投萊福力當隊友。

索沙於2019加盟富邦悍將，出賽12場，繳出8勝2敗，ERA 1.56，在球季中重返韓職加盟SK飛龍隊，緊接著在2020年再度加盟悍將，整季奪下15勝5敗的出色成績，可惜隔年因韌帶受傷，僅出賽2場就宣布報銷。

本季索沙轉戰樂天桃猿後，僅在一軍出賽5場，繳出2勝3敗、ERA 2.73的成績，二軍方面則先發6場比賽，奪下3勝0敗、ERA 1.53，可惜猿隊一軍3洋投表現穩定，遲遲等不到機會，因此在近日自請離隊，當時就傳他將轉投墨西哥聯盟。

墨西哥紅魔鬼隊今天也證實消息，在推特貼出歡迎索沙加盟的貼文，用的還是他穿悍將球衣的照片，這也是他生涯首度征戰墨西哥聯盟，值得一提的是隊上也有過去在中職的熟面孔，將與前中信兄弟洋投萊福力成為隊友。