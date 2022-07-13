中職／悍將下半季6大主題日 揪勇士齊聚新莊

富邦悍將隊今天公布下半季6大主題日，包括「全面攻戰」、「缺一不可・勇士將臨」、「G!POP流行音樂節」、「 Doki Dokiドキドキ」、「拾光機」與「好樂派對」，19日起陸續開放亞瑟傳奇、亞瑟王等會員優先購票，7月21日12：30起全面開放。

悍將下半季首檔主題日「全面攻戰」在8月13日、14日率先登場，悍將們將穿上帥氣的迷彩主題球衣出擊，兩日內野熱區門票加價50元，購買該區的悍將家人可獲得「球員影像應援涼感巾」，現場還有豐富活動，邀請家人們進場加油吶喊，與悍將們一起衝向最終榮耀。

9月3日、4日「缺一不可・勇士將臨」九月天氣逐漸涼爽的好日子，富邦聯手聚集新莊城堡，邀請支持勇士及悍將的家人一起進場，主題日兩天熱區加價200元，凡購買熱區票券將可獲得勇士聯名籃球背心，另賽前安排簽名會、環保市集以及各式籃球小遊戲。

9月24日、25日受到家人們喜愛的「G!POP流行音樂節」登場，前奏響起回憶湧現，全場一起盡情大聲唱，無論是男聲、女聲，傳唱好聲音通通都在G!POP流行音樂節，主題日兩天還有應援團與Fubon Angels加碼演出，精彩表演絕不容許錯過，兩日內野全區門票加價200元。

10月2日悍將首次舉辦東洋風主題日「Doki Dokiドキドキ 」，熱鬧又趣味的和風祭典將在新莊棒球場舉行，不用飛日本就可以品嘗日式美味小吃，揪三五好友一起換上浴衣想像漫步在日本街頭，現場還有眾多精彩活動等著你，一起日式風情Chillㄧ下。

10月8日、10日雙十連假期間「拾光機」，一起坐上時光機拾起最美好的記憶，一路開心到底都不換氣，悍將城堡將帶領你回顧過去並向未來一同期許，現場除了有豐富有趣的活動外，在雙數的節日，成雙進到球場另有驚喜。

10月22日、23日「 好樂派對」好評回歸，全年壓軸萬聖節主題日再次登場，邀請家人們換上最帥的牛仔裝扮一起瘋狂胡鬧，為悍將奮力吶喊，各式互動攤位及小遊戲邀請全家大小一同來體驗度過最棒週末。

富邦悍將下半季售票將從19日起於FamiPort機台/FamiTicket全網購票網展開，亞瑟家族享有會員優先購票，7月19日12：30-18：30開放亞瑟傳奇會員購票，每場每組密碼限購4張，7月20日12：30-18：30開放亞瑟王會員購票，每場每組密碼限購2張；7月21日12：30起全面開放售票，預售期限至比賽前一日23：59止。