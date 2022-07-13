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中職／避免改寫上半季最低勝率 悍將最後6戰至少要贏4場
富邦悍將戰績只有更慘沒有最慘，昨天以2：8輸給中信兄弟，吞下8連敗打破自己保有的本季最長連敗紀錄，至今勝率只有2成78，再不力挽局勢，恐成為2009年單季120場賽制以來，半季最低勝率球隊。
賽前7連敗的悍將派出本土王牌江少慶期先發仍無力回天，將自己保有的本季最長連敗數字推進到8場，讓主場球迷再次見證悍將寫下尷尬紀錄；同時只要再輸一場，就將追平富邦集團自2017年接手後、在該年寫下的最慘9連敗紀錄。
事實上悍將今年對連敗一點也不陌生，開季至今已有2次5連敗、1次6連敗、1次7連敗，以及正在進行式的8連敗，毫無疑問是上半季「連敗王」。
富邦悍將目前已打了54場僅15勝39敗，勝率只有2成78，若最後6戰拿不到4勝，就將打破單季120場賽制以來的最低勝率，過去最慘紀錄是中信兄弟在2014年上半季寫下的19勝40敗1和，勝率為3成67，不過當年他們在下半季上演大驚奇奪冠，雖然在台灣大賽以1勝4敗輸給Lamigo桃猿無緣總冠軍，仍值得悍將隊借鏡。
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