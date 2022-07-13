快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／避免改寫上半季最低勝率 悍將最後6戰至少要贏4場

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將恐成為2009年單季120場賽制以來，半季最低勝率球隊。 聯合報系資料照
富邦悍將恐成為2009年單季120場賽制以來，半季最低勝率球隊。 聯合報系資料照

富邦悍將戰績只有更慘沒有最慘，昨天以2：8輸給中信兄弟，吞下8連敗打破自己保有的本季最長連敗紀錄，至今勝率只有2成78，再不力挽局勢，恐成為2009年單季120場賽制以來，半季最低勝率球隊。

賽前7連敗的悍將派出本土王牌江少慶期先發仍無力回天，將自己保有的本季最長連敗數字推進到8場，讓主場球迷再次見證悍將寫下尷尬紀錄；同時只要再輸一場，就將追平富邦集團自2017年接手後、在該年寫下的最慘9連敗紀錄。

事實上悍將今年對連敗一點也不陌生，開季至今已有2次5連敗、1次6連敗、1次7連敗，以及正在進行式的8連敗，毫無疑問是上半季「連敗王」。

富邦悍將目前已打了54場僅15勝39敗，勝率只有2成78，若最後6戰拿不到4勝，就將打破單季120場賽制以來的最低勝率，過去最慘紀錄是中信兄弟在2014年上半季寫下的19勝40敗1和，勝率為3成67，不過當年他們在下半季上演大驚奇奪冠，雖然在台灣大賽以1勝4敗輸給Lamigo桃猿無緣總冠軍，仍值得悍將隊借鏡。

中信兄弟 富邦悍將 統一獅 江少慶 台灣大賽

相關新聞

中職／避免改寫上半季最低勝率 悍將最後6戰至少要贏4場

富邦悍將戰績只有更慘沒有最慘，昨天以2：8輸給中信兄弟，吞下8連敗打破自己保有的本季最長連敗紀錄，至今勝率只有2成78，再不力挽局勢，恐成為2009年單季120場賽制以來，半季最低勝率球隊。 賽

中職／甘願苦等機會不回家 福來喜不放棄因屏東小朋友

握有5年大聯盟資歷、征戰職棒16年，中信兄弟隊洋砲福來喜在二軍待了3個月，他坦言：「很多人問過我，以我的資歷、打了16年...

中職／悍將下半季6大主題日 揪勇士齊聚新莊

富邦悍將隊今天公布下半季6大主題日，包括「全面攻戰」、「缺一不可・勇士將臨」、「G!POP流行音樂節」、「 Doki D...

中職／新竹棒球場「重生」 味全龍22日三連戰明午開放售票

新竹市立棒球場重建完工將於7月22日至24日展開味全龍主場三連戰。市府今天指出，明天中午12點半開放售票（https:/...

中職／牧田和久開箱秀有收穫 福來喜開轟邁出「確信步」

在屏東曬了3個月太陽，中信兄弟隊洋砲福來喜用三分砲宣示不想再回去的野心，兄弟終場以8：2贏球，賞給富邦悍將隊本季最慘8連...

中職／兄弟促請裁決把戴培峰變不見 助總當下就看到

中信兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，第3局出現讓轉播單位一時都沒掌握到狀況的畫面，兄弟的促請裁決成功將壘上跑者戴培峰變不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。