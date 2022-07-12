中職／兄弟促請裁決把戴培峰變不見 助總當下就看到

中信兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，第3局出現讓轉播單位一時都沒掌握到狀況的畫面，兄弟的促請裁決成功將壘上跑者戴培峰變不見，總教練林威助賽後解釋，「第一時間看到就超過二壘壘包，照理說他要再踩回去，但第一時間沒踩。」

悍將3局下其實有機會搶下分數，擔任該局首位打者的戴培峰敲出安打，下一棒王詩聰打向左外野被接殺，而戴培峰原已繞過二壘，必須再踩二壘回到一壘卻未踩。

兄弟促請裁決，確認戴培峰未再補踩二壘，形成一次死兩個的play，助總表示，「可能很多人有看到，當下我有看到，就向裁判提出。」畫面顯示一壘手許基宏當下也有注意到，提醒隊友需把球回傳二壘。

若戴培峰當時未出局，接下來是王正棠的二壘打，就有機會幫悍將先追成1：2，事後來看悍將少拿了1分。