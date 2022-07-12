中職／甘願苦等機會不回家 福來喜不放棄因屏東小朋友

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋砲福來喜。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊洋砲福來喜。記者陳正興／攝影

握有5年大聯盟資歷、征戰職棒16年，中信兄弟隊洋砲福來喜在二軍待了3個月，他坦言：「很多人問過我，以我的資歷、打了16年職棒，為什麼遇到這種狀況不回家。」他想的是二軍的那些年輕球員們，「我是從不會放棄的人，更不想讓屏東的小朋友看到不好的示範。」

兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，福來喜第6局敲出三分砲，看著這支超大號三分砲，他也霸氣邁出「確信步」。

這支全壘打幾乎快飛出球場之外，福來喜坦言感覺很暢快，回到休息區後也問隊友，是不是完全咬中，「對熱愛棒球的人來說，可以完全掌握到那顆球的快感，真的很棒。」聽聞自己是單場MVP，他顯得很意外，「投手群表現很棒，凱文今天投了一場很棒的比賽，要給他們一些肯定。」

福來喜以罕見的洋捕身分助拳兄弟，但在4月中就因球隊對洋投需求更迫切而被下放二軍，待了3個月，才因象魔力的離隊而等到機會，等待的期間，有許多問他「為什麼不回家」的聲音浮現。

但他的心意很堅定，「我是從不會放棄的人，更不想讓屏東的小朋友看到不好的示範，終於等到機會回來，我希望把握機會，幫助球隊贏球，待在這支球隊更長時間，我希望為他們樹立正面的示範，未來他們遇到一樣狀況，也能做出對的事情。」

福來喜很感念在屏東的日子，談到與二軍隊友們的相處，他說：「他們對待我就像家人，很歡迎我，知道我離家很遠、家人也不在這邊，禮拜一放假時大家回家，我自己留在園區，很謝謝他們常常和我一起BBQ。」還自爆也會近期洗腦的「芭比Q」，還當場哼起「完了完了，真的芭比Q了」。

富邦悍將 中信兄弟 大聯盟

延伸閱讀

屏東+1168幼兒疫苗下周開打 家長焦慮爆表

中職／羅力本週拚百勝 富藍戈與安德森擇一中繼

中職／一如期待前四輪獲選 開南強棒蔡佳諺感謝郭李教練

中職／終於一圓職棒夢 文大主砲孫易伸感謝台鋼球團肯定

相關新聞

中職／只有悍將可以超越悍將 8連敗破本季最慘紀錄

富邦悍將隊保有的本季最長連敗紀錄，由悍將自己來打破，今天在新莊球場以2：8輸給中信兄弟隊，悍將吞下8連敗，先發投手江少慶...

中職／中信兄弟象8:2奪勝 福來喜獲選ＭＶＰ

中華職棒晚上在新莊棒球場舉行，中信兄弟九局下派出李振昌鎖住富邦悍將打擊，中信兄弟象終場就以8:2奪勝，擊出三分砲的打者福...

中職／布里悍第6勝援護滿出來 「獅」血過多2野手登板

味全龍隊洋投布里悍先發8.1局失2分，打線也給予溢出來的愛，打到統一獅隊野手登板，龍隊終場以11：3撕碎獅子軍，布里悍取...

中職／棒球越來越好玩 高國慶連4年登板締造第2老紀錄

棒球真的越來越好玩，統一獅隊43歲老將高國慶今天在第8局站上投手丘，完成連續4年都有登板紀錄，他的年紀43歲279天，也...

中職／中信兄弟象打者福來喜三分砲 拉大差距

中職晚上在新莊棒球場舉行，中信兄弟象打者福來喜，三分砲清光壘包，中信兄弟象更以8:0，大幅領先富邦悍將。

中職／兄弟促請裁決把戴培峰變不見 助總當下就看到

中信兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，第3局出現讓轉播單位一時都沒掌握到狀況的畫面，兄弟的促請裁決成功將壘上跑者戴培峰變不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。