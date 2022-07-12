中職／甘願苦等機會不回家 福來喜不放棄因屏東小朋友

握有5年大聯盟資歷、征戰職棒16年，中信兄弟隊洋砲福來喜在二軍待了3個月，他坦言：「很多人問過我，以我的資歷、打了16年職棒，為什麼遇到這種狀況不回家。」他想的是二軍的那些年輕球員們，「我是從不會放棄的人，更不想讓屏東的小朋友看到不好的示範。」

兄弟今天以8：2擊敗富邦悍將隊，福來喜第6局敲出三分砲，看著這支超大號三分砲，他也霸氣邁出「確信步」。

這支全壘打幾乎快飛出球場之外，福來喜坦言感覺很暢快，回到休息區後也問隊友，是不是完全咬中，「對熱愛棒球的人來說，可以完全掌握到那顆球的快感，真的很棒。」聽聞自己是單場MVP，他顯得很意外，「投手群表現很棒，凱文今天投了一場很棒的比賽，要給他們一些肯定。」

福來喜以罕見的洋捕身分助拳兄弟，但在4月中就因球隊對洋投需求更迫切而被下放二軍，待了3個月，才因象魔力的離隊而等到機會，等待的期間，有許多問他「為什麼不回家」的聲音浮現。

但他的心意很堅定，「我是從不會放棄的人，更不想讓屏東的小朋友看到不好的示範，終於等到機會回來，我希望把握機會，幫助球隊贏球，待在這支球隊更長時間，我希望為他們樹立正面的示範，未來他們遇到一樣狀況，也能做出對的事情。」

福來喜很感念在屏東的日子，談到與二軍隊友們的相處，他說：「他們對待我就像家人，很歡迎我，知道我離家很遠、家人也不在這邊，禮拜一放假時大家回家，我自己留在園區，很謝謝他們常常和我一起BBQ。」還自爆也會近期洗腦的「芭比Q」，還當場哼起「完了完了，真的芭比Q了」。