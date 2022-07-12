中職／只有悍將可以超越悍將 8連敗破本季最慘紀錄

富邦悍將隊保有的本季最長連敗紀錄，由悍將自己來打破，今天在新莊球場以2：8輸給中信兄弟隊，悍將吞下8連敗，先發投手江少慶則以5.2局失5分，承擔本季第7敗。

悍將曾在4月22到30日之間吞下7連敗，今天又帶著一波7連敗迎敵，先發投手戲碼重演7天前的卡司，由江少慶對上鄭凱文。

江少慶本季「首局症」難解，今天又於第一局動盪不安，兄弟以王威晨保送、江坤宇安打開局後，由許基宏的安打掃回2分，兄弟先取得2：0領先。

江少慶第2局面對李聖裕遭強襲球直擊右腳，奮力下丘完成守備動作後才倒在地上，但他續投不受影響，接下來狀況也一度回穩，直到6局才再因江坤宇、林書逸的安打掉分，再對許基宏投出保送後退場。

江少慶先發5.2局被敲6安打、失5分，在他退場之後，兄弟接著拾獲久違的全壘打，福來喜從江國豪手中敲出三分砲，在二軍曬了三個月的太陽，以本季第2轟霸氣作出回應。