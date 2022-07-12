中職／布里悍第6勝援護滿出來 「獅」血過多2野手登板
味全龍隊洋投布里悍先發8.1局失2分，打線也給予溢出來的愛，打到統一獅隊野手登板，龍隊終場以11：3撕碎獅子軍，布里悍取得本季第6勝。
獅隊由柯瑞先發，第3局被連敲6安打開局，還沒拿到出局數已經掉了4分，李凱威的二壘打先掃回2分幫助龍隊先馳得點，拿莫．伊漾、林智勝的安打各追加1分，讓柯瑞先發僅撐2.1局崩盤。
獅隊的失分並未就此止住，接下來兩任投手延續「核炸」戲碼，施子謙中繼1.2局失2分，王鏡銘投1局被敲3安打、1四壞、1觸身球保送，獅隊再吐血2分。
面對0：8的落後，獅隊在第8局啟用野手登板，高國慶投0.2局失3分，連續4年都有登板紀錄，潘傑楷則面對2人次被敲1安打，以0.1局無失分解鎖生涯初登板。
布里悍9局繼續站上投手丘挑戰完封，被羅暐捷敲出安打後換投，最終先發8.1局被敲7支安打、失2分，拿到本季第6勝；獅隊全場被壓著打，直到9局上才由潘傑楷的三壘打掃回2分，避免遭到完封。
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