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中職／棒球越來越好玩 高國慶連4年登板締造第2老紀錄
棒球真的越來越好玩，統一獅隊43歲老將高國慶今天在第8局站上投手丘，完成連續4年都有登板紀錄，他的年紀43歲279天，也締造中華職棒第史上二年長紀錄，僅次於味全龍隊洋投馬力龍的44歲又75天。
獅隊今天在天母球場出戰味全龍隊，獅隊由柯瑞先發，僅撐2.1局失4分，接下來兩任投手延續「核炸」戲碼，施子謙中繼1.2局失2分，王鏡銘投1局被敲3安打、1四壞、1觸身球保送，獅隊再吐血2分。
面對0：8的落後，獅隊在第8局啟用野手登板，高國慶先被張政禹敲出安打，一出局後再投出保送，拿莫．伊漾接著補上帶有2分打點的三壘打，黃柏豪續以滾地球送回三壘上的分數，獅隊在此時再換上潘傑楷接手。
高國慶從2019年起年年登板，每年各投1場，此役推進至連續第4年，最年長紀錄也持續上位；潘傑楷則是解鎖生涯初登板。
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