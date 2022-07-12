T1聯盟／選秀名單外流？ 聯盟：彩排畫面

我國職籃T1聯盟今天進行2022年選秀會，但還沒正式開始選秀指名，網路直播卻意外曝光疑似最終版的選秀結果圖卡，聯盟會後說明，是彩排時模擬流程字卡，並非提前「爆雷」。

外流的選秀結果圖卡明確顯示各球團的選秀順位和中選球員，其中衛冕軍高雄全家海神選中「一三七」體系的白曜誠和邱子軒；而除台中葳格太陽選到第四輪，另外5隊都只補進1到2名球員；最終選秀結果，第一輪和外流字卡完全相同，但第二輪開始就有出入。