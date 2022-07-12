T1聯盟／選秀名單外流？ 聯盟：彩排畫面
我國職籃T1聯盟今天進行2022年選秀會，但還沒正式開始選秀指名，網路直播卻意外曝光疑似最終版的選秀結果圖卡，聯盟會後說明，是彩排時模擬流程字卡，並非提前「爆雷」。
外流的選秀結果圖卡明確顯示各球團的選秀順位和中選球員，其中衛冕軍高雄全家海神選中「一三七」體系的白曜誠和邱子軒；而除台中葳格太陽選到第四輪，另外5隊都只補進1到2名球員；最終選秀結果，第一輪和外流字卡完全相同，但第二輪開始就有出入。
聯盟表示，選秀會彩排畫面在聯盟官方Youtube頻道外流，是因工作人員測試訊號時設定不當，導致畫面外流，另為配合轉播需求，聯盟事先詢問各球團可能指名人選，製作模擬選秀流程字卡，造成外界誤解，特此說明。
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