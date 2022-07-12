中職／「首局症」怎解？ 江少慶近3戰首局狂失9分

富邦悍將隊本土王牌江少慶本季「首局症」症狀嚴重，今天再度於第一局失血，許基宏的安打一棒打回2分，近3場先發共在第一局丟掉9分。

悍將今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，先發投手戲碼重演7天前的卡司，由江少慶對上鄭凱文。

江少慶此役第一局再度失分，兄弟以王威晨保送、江坤宇安打開局後，由許基宏的安打掃回2分，兄弟先取得2：0領先。

江少慶近3場都在第一局掉分，6月23日面對味全龍隊一役，是在1安打、2保送擠成滿壘後，被吉力吉撈．鞏冠擊出滿貫砲，最終單局丟掉5分；7月5日對兄弟則是單局出現4次四壞保送，靠兄弟不靠安打、0打數就攻下2分。

連同此役在內，江少慶本季在第一局的43打席，共被敲出16支安打、8次保送，被打擊率高達3成90。