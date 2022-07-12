聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／「首局症」怎解？ 江少慶近3戰首局狂失9分
富邦悍將隊本土王牌江少慶本季「首局症」症狀嚴重，今天再度於第一局失血，許基宏的安打一棒打回2分，近3場先發共在第一局丟掉9分。
悍將今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，先發投手戲碼重演7天前的卡司，由江少慶對上鄭凱文。
江少慶此役第一局再度失分，兄弟以王威晨保送、江坤宇安打開局後，由許基宏的安打掃回2分，兄弟先取得2：0領先。
江少慶近3場都在第一局掉分，6月23日面對味全龍隊一役，是在1安打、2保送擠成滿壘後，被吉力吉撈．鞏冠擊出滿貫砲，最終單局丟掉5分；7月5日對兄弟則是單局出現4次四壞保送，靠兄弟不靠安打、0打數就攻下2分。
連同此役在內，江少慶本季在第一局的43打席，共被敲出16支安打、8次保送，被打擊率高達3成90。
江少慶第2局面對李聖裕遭強襲球直擊右腳，奮力下丘完成守備動作後才倒在地上，防護員、教練上場關心他的狀況，但他隨後繼續站上投手丘，並未受到影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言