中職／兆豐銀行挺統一獅 續約4年贊助4200萬

兆豐銀行與統一獅隊今天共同宣布再續前緣，由兆豐銀行再度續約贊助4年，並挹注高達4200萬元經費協助球隊營運，促進台灣職棒運動發展；而雙方共同發行的「統一7-ELEVEN獅聯名卡」也將全面升級，將優惠由球場內擴及至球場外，提供球迷們8大好康。

自雙方首次締結合作以來，將近4年每逢新球季開幕戰，兆豐銀行董事長張兆順總會親臨台南統一獅主場親自開球，並且攜家帶眷一同與全場獅迷齊心為球員們集氣加油，鑒於雙方多年來合作默契絕佳且交誼甚篤，此次對於合約即將屆期，即便業界不乏許多企業表達贊助意願，統一獅棒球隊與兆豐銀行依舊早有默契，屬意對方為合作首選，也因此今日宣布再度續約也是雙方樂見其成的結果。

張兆順開心表示：「棒球是台灣人最愛的國球，同時也是發展最蓬勃的體育活動，因此兆豐除了藉由贊助職業球團以促進台灣職棒運動發展，同時也向下扎根，長期贊助培訓宜蘭、花蓮等偏鄉地區學子的體育發展，期望藉由培養基層運動選手，讓全世界都能看見台灣的運動軟實力。」據了解，自張兆順上任以來，兆豐銀行透過長年支持國內基層體育發展，2019年至今已三度榮獲教育部體育署頒發體育推手獎肯定，對於企業社會責任的經營相當用心。

兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」上市以來最大特色便是市場首創勝場回饋機制，只要是統一獅比賽勝利當天，持卡人所有的消費紅利都將飆漲3倍，每25元回饋1點馬上變成3點，再加上主場內野購票平日5折、假日7折以及週邊商品9折起優惠，發行以來成功吸引不少球迷申辦。

根據兆豐銀行統計，目前每場球賽約有將近40%獅迷都是透過聯名卡購票，另外也有將近30%民眾會使用聯名卡購買官方商品，多重專屬禮遇，不僅成功凝聚獅迷對於勝場的向心力，同時也能獲得最有感的超優回饋。

不只場內優惠滿滿，兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」除了提供統一速邁樂周三加油每公升降3元優惠外，統一集團5大餐飲品牌也能享有icashPay最高5%回饋，包括星巴克、21Plus、聖娜、MisterDonut及酷聖石天天都可享回饋；此外每周六去統一超商消費還可享icashPay最高6%回饋；如果獅迷想要練練手感，去大魯閣打擊場消費滿額也會贈送3張體驗券。倘若是還沒入手聯名卡的民眾，今年12月底前新戶首次辦卡，核卡30天內刷3千元還能獲贈市價3980元的年度限量猛獅登機箱。

兆豐銀行也為獅迷推出「兆豐貸獅迷有球必應貸你贏」優惠專案，自111年7月12日起至8月31日，凡「統一7-ELEVEN獅聯名卡」卡友或持有2022年度統一獅賽季門票票根之客戶，透過專屬活動網址申辦並於9月15日前完成撥款的客戶，除可享超低貸款費用711元（含開辦費及信用查詢費），貸款年利率最低1.96%起，還有機會抽中統一獅明星球員親簽紀念棒球一套（含簽名球及壓克力盒）。