中職／羅力本週拚百勝 富藍戈與安德森擇一中繼

富邦悍將洋投羅力只差1勝，就能完成中職生涯百勝里程碑，總教練丘昌榮今天透露，羅力暫定16日先發，而另名洋投富藍戈將在牛棚待命，未來與新洋投安德森將擇一擔任中繼。

羅力先前原訂6月17日先發，挑戰中職生涯第100勝，但因快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性而暫緩，歸隊後在7月9日中繼1局無失分。

丘昌榮今天賽前接受媒體聯訪時表示，先前教練團討論，羅力（Mike Loree）預計16日先發，但還需觀察這幾天在牛棚練投狀況而定，而已出賽2場的洋投富藍戈（Enderson Franco），本週將繼續待在牛棚。

悍將新洋投安德森（Tanner Anderson）目前尚未抵台，丘昌榮透露，希望能找1名有壓制力、穩定度較高的中繼投手，由於安德森、富藍戈先發或中繼都可以，因此未來會擇一留在中繼。

悍將上半季還剩7場比賽，目前戰績在6隊中墊底，丘昌榮表示，為備戰下半季，剩餘幾場賽事將以近況不錯的選手為主。

另外，中職選秀會昨天告一段落，悍將一共選中12名選手，丘昌榮指出，未來還規劃找自主培訓的選手，至於人數將視人員編制而定，他強調：「只要在名單內，我們都會考慮。」