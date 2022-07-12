中職／牧田和久牛棚待命 見到峮峮有一件事想跟她說

中信兄弟隊日籍洋投牧田和久升上一軍，有機會在今天新莊球場對富邦悍將隊之戰中繼亮相，終於來到一軍，他有件事放在心上，原來先前受訪時提到誤以為峮峮是種鳥類，「想當面跟她說聲抱歉。」

牧田為2011年太平洋聯盟新人王，生涯留下日職9年、大聯盟1年出賽成績，去年季後遭樂天金鷲隊釋出，但他渴望延續職棒生涯，維持自主訓練，陸續也有收到來自獨立聯盟的邀約。

兄弟也向他伸出橄欖枝，牧田表示，「平野教練也有找我來，自己也想繼續打球，雖然無法留在日職，但有機會來台灣也是很好的事，所以最終選擇來台灣。」

被問到過去與中華隊的交手中，留下印象的打者，牧田先是陷入沉思：「9年了欸…」從腦海中撈出回憶的打者，他點名林智勝、林益全，當年林益全在9局代打敲出安打，林智勝則是他以三振抓下關鍵出局數。

牧田的下勾出手動作為最大招牌，他表示儘管球速只有130公里出頭，但因為投球動作的關係，視覺上會看起來更快，應該算是自己在中職比較有利的武器。

有趣的是，牧田先前提到，由於朋友的關係聽過「峮峮」，一開始以為是一種鳥類，後來才知道是兄弟的啦啦隊，今天被問到此事，他一聽中文就大致抓到感覺，忍不住偷笑了起來。對於將啦啦隊女神誤解為鳥類，他說：「覺得很抱歉，如果有機會見到她的話，想跟她道歉，我不是故意的。」