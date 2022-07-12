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中職／前兩輪等不到池恩齊 「小黑」媽媽差點出門拐氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊投手吳俊偉。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊投手吳俊偉。記者陳宛晶／攝影

池恩齊昨天在中職選秀第4輪被富邦悍將隊挑中，跟進哥哥吳俊偉跨進職棒窄門，吳俊偉昨天和爸媽一起看轉播，看到弟弟如願上榜，媽媽不只激動大叫，還開心到哭了。他期許與弟弟早日在一軍場上相會，屆時初對決目標是不是三振？他笑說：「沒有吧！先觸身。」

池恩齊的名字先前就因悍將領隊林華韋的點名而出現在球迷視野中，最終果真成為悍將，吳俊偉表示自己事先沒有預設，「我沒有去問，被富邦選到很為他開心，很期待他在球場上的表現，也很期待對到他的時候。」

兄弟倆相差4歲多，不曾有正式對決經驗，吳俊偉記憶中的對決場面，要追溯到弟弟國小、自己國中時，由於同一個球場練球偶有鬧著玩的場面，「分組比賽，和他們玩這樣。」

吳俊偉眼中的弟弟，這幾年進步很多，有次在高雄立德球場敲出全壘打後，收到他傳來的影片，「一開始想說傳這個是什麼意思，原來是有好的表現和我分享，未來之星也看他打得還不錯。」

昨天池恩齊來到選秀會場等待唱名，吳俊偉則與父母在家裡看電視，由於自己當年選秀時，媽媽在前三輪沒有他時決定出門買東西「拐氣」，自己隨後就在第4輪上榜，昨天前兩輪沒看到弟弟時，媽媽本來也說要出門一趟。

吳俊偉說起這件事覺得好笑，「前兩輪沒有他，我媽就說他要去買東西，第三輪開始台鋼、味全都沒有他，我媽已經開門了，我叫她回來坐，一坐好就被選到了。」

母子倆都激動大叫，吳俊偉說：「我媽比較激動，我也被她嚇到，想說我停了怎麼還有人在叫。」媽媽隨後掉下開心的眼淚，爸爸則是沒多說什麼，「我爸就比較穩，都沒有講話，可能心裡在哭吧！」至於自己當年上榜，媽媽有沒有哭？吳俊偉戳破盲點，「她出去買東西，應該沒哭吧！」

兄弟兩人長相神似，吳俊偉自認還好，「外表差我一點，我膚色也白一點，但他輪次比我前面一點。」至於唱歌技巧，吳俊偉給出評價：「他的唱歌方式太多細節，明明唱得上去還要轉，但是滿好聽。」

吳俊偉 選秀 富邦悍將

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