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中職／泰迪壓制性沒了下二軍 助總：投球機制須調整

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊進行一、二軍洋將輪替，將泰迪降下二軍，今天升上牧田和久。 聯合報系資料照
中信兄弟隊進行一、二軍洋將輪替，將泰迪降下二軍，今天升上牧田和久。 聯合報系資料照

中信兄弟隊進行一、二軍洋將輪替，將泰迪降下二軍，今天升上牧田和久，先放在牛棚待命；對於降下泰迪的考量，總教練林威助認為他的投球機制需要調整，需要一點時間。

泰迪今年表現有失穩定，加上10日對統一獅隊先發4.2局失5分（責失4分）在內，已經連續6場先發不是優質內容。

降下泰迪是否考量疲勞度？林威助表示，「他的投球機制需要再調整一下，疲勞應該大家一定都有，但投球機制這幾場看起來都沒有很好的效果，壓制性也沒有，需要一點調整時間吧！」

兄弟今天將升上牧田和久，先從中繼出發、設定最多2局，他也已經做好準備隨時升上一軍。

牧田先前已在二軍投過1場，由於久未出賽，他坦言確實有點緊張感，但大致上能按照自己想法投球，控球部分則有需要略微修正之處。

林威助 牧田和久 牛棚

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