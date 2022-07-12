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中職／火燙燙的月MVP歸隊 范國宸帶他請的飲料回來了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊火燙燙的6月打擊MVP范國宸，帶著他請的飲料在今天回到一軍賽場。 聯合報系資料照
富邦悍將隊火燙燙的6月打擊MVP范國宸，帶著他請的飲料在今天回到一軍賽場。 聯合報系資料照

富邦悍將隊火燙燙的6月打擊MVP范國宸，今天回到一軍賽場，MVP飲料也出現在球員休息室及記者室內。

范國宸6月出賽16場，以4成06打擊率敲出26支安打、3轟，貢獻12分打點，儘管在6月28日因確診開始隔離生活，成績仍足以讓他摘下單月MVP，也是悍將隊繼2019年9、10月林益全後再有野手獲獎。

票選結果公布時，范國宸正在隔離中，被問到有沒有盯著晚上6點刷官網，他笑說其實不知道公布時間是幾點，是看球隊新聞才知道。他坦言心情很好，「畢竟也是很不簡單，一年之中也就幾個月份，有這個機會拿到，覺得很開心，以前進來職棒想都沒想過。」

球團為他推出單月MVP紀念毛巾，原本想讓他拿著拍宣傳照，結果隔離中沒辦法，只好掛在他的置物櫃上，剛好在今天迎接本人回歸一軍。

范國宸透露自己並無症狀，所以持續保持有在動，「不可能強度和在外面一樣那麼大，但維持揮棒和肌力。」最大的顧慮是手感流失，范國宸坦言一定有擔心，「打擊需要每天維持，之前可以維持穩定，可能是因為每天有在比賽，可以從中找到缺失。」今天回到一軍賽場，他也期望可以趕快找回先前的手感。

范國宸 富邦悍將 林益全

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