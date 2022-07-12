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韓職／薪水曝光！ 前兄弟洋投象魔力合約總額688萬

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟洋投象魔力。報系資料照
前中信兄弟洋投象魔力。報系資料照

中信兄弟洋投象魔力遭韓國職棒SSG登陸者隊挖角，象魔力也於10日飛往韓國報到，SSG登陸者隊今天稍早透露，象魔力的合約總值為23萬美元（約新台幣688萬元），包含5萬美元激勵獎金。

象魔力去年季中加入兄弟，起初成績不理想，出賽4場投12.2局，吞2敗、有1次救援成功，防禦率5.68、WHIP值1.97。本季他表現相當亮眼，出賽15場，其中14場是先發，拿下7勝5敗，防禦率2.56。

象魔力10日離台時透過兄弟球團說：「在這裡認識了很多人，我會繼續和大家保持聯繫，在兄弟打球真的很開心，很榮幸能為兄弟打球，感激不盡，希望大家一切順利。」而隨著象魔力加入，SSG登陸者也確定將前大聯盟投手諾瓦（Ivan Nova）放入讓渡名單，象魔力對外發表聲明：「很感謝能加盟聯盟第一的SSG登陸者，希望盡快和隊友見面、為球隊貢獻、爭取冠軍。」

中信 中信兄弟

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