聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數10天 改善皆完成
新竹市立棒球場回歸倒數，市府指出，兩大改善工作已完成，中外野牆面深灰色依中職及球團建議加深，場邊溝蓋以多道工序加固，用人工草皮完整覆蓋、順平收邊，踩起來安全、無高差，相信能提供球迷優質觀賽環境。
味全龍將於22到24日在新竹主場迎戰富邦悍將。代理市長陳章賢表示，市府依程序於6月份邀中華職棒秘書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依各界意見改善，目前皆已完成，尤其球迷關心的溝蓋、中外野牆面，都已依中職及球團建議完成。
陳章賢指出，新竹市立棒球場落成已46年，在新竹人心中占有重要記憶，本次重建工程打造味全龍全新主場，希望再度燃起新竹人的「棒球魂」。
球場亦採用全台球場第三大的LED螢幕、場內6支高桅桿燈全面採用LED燈具，皆已完成運轉測試，相信能帶給球迷最優觀賽品質。
工務處表示，針對場邊溝蓋，已完成調整格柵下方高程、鋪設橡膠墊緩衝底層，上方則加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，最後再完整覆蓋紅土收邊，消除落差、提升安全，兼顧使用安全及球場排水順暢。
中外野視覺牆顏色目前已加深為深灰色，同時也增設欄杆，避免球迷跨越。此外，新竹球場設有全台球場第三大的LED螢幕，場內更使用6支高桅桿燈，是全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管球場，相關照明測試運轉也已經完成，全力迎接22日開幕戰登場。
市府補充，市府以味全龍主色打造「紅不讓」路線指引、順平騎樓步行空間，讓球迷朋友抵達新竹後，從火車站出發，只要跟著大紅色的路面指引走，就能吃遍舊城美食，最終抵達棒球場，希望藉鮮豔紅色指引，讓球迷順利抵達球場觀賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言