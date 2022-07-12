快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數10天 改善皆完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場邊溝蓋以多道工序加固，用人工草皮完整覆蓋、順平收邊，踩起來安全、無高差。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場邊溝蓋以多道工序加固，用人工草皮完整覆蓋、順平收邊，踩起來安全、無高差。圖／新竹市府提供

新竹市立棒球場回歸倒數，市府指出，兩大改善工作已完成，中外野牆面深灰色依中職及球團建議加深，場邊溝蓋以多道工序加固，用人工草皮完整覆蓋、順平收邊，踩起來安全、無高差，相信能提供球迷優質觀賽環境。

味全龍將於22到24日在新竹主場迎戰富邦悍將。代理市長陳章賢表示，市府依程序於6月份邀中華職棒秘書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依各界意見改善，目前皆已完成，尤其球迷關心的溝蓋、中外野牆面，都已依中職及球團建議完成。

陳章賢指出，新竹市立棒球場落成已46年，在新竹人心中占有重要記憶，本次重建工程打造味全龍全新主場，希望再度燃起新竹人的「棒球魂」。

球場亦採用全台球場第三大的LED螢幕、場內6支高桅桿燈全面採用LED燈具，皆已完成運轉測試，相信能帶給球迷最優觀賽品質。

工務處表示，針對場邊溝蓋，已完成調整格柵下方高程、鋪設橡膠墊緩衝底層，上方則加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，最後再完整覆蓋紅土收邊，消除落差、提升安全，兼顧使用安全及球場排水順暢。

中外野視覺牆顏色目前已加深為深灰色，同時也增設欄杆，避免球迷跨越。此外，新竹球場設有全台球場第三大的LED螢幕，場內更使用6支高桅桿燈，是全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管球場，相關照明測試運轉也已經完成，全力迎接22日開幕戰登場。

市府補充，市府以味全龍主色打造「紅不讓」路線指引、順平騎樓步行空間，讓球迷朋友抵達新竹後，從火車站出發，只要跟著大紅色的路面指引走，就能吃遍舊城美食，最終抵達棒球場，希望藉鮮豔紅色指引，讓球迷順利抵達球場觀賽。

新竹市立棒球場內使用6支高桅桿燈，是全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管球場。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場內使用6支高桅桿燈，是全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管球場。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場中外野牆面已改為深灰色。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場中外野牆面已改為深灰色。圖／新竹市府提供

味全龍 棒球 中職

延伸閱讀

郭台銘支持她參選新竹市長 高虹安：沒有勸阻過我

新竹市長選戰出現「雙虹」 沈慧虹：不在乎分不分票

停電也能借！竹市YouBike 2.0今上路 年底拚設70站

學費最低1000元！竹市公共化幼兒園開放第二次招生

相關新聞

中職／傑憲預約的第一支舞有在練 林安可怕被嗆爆

統一獅隊重砲手林安可將在周四回歸一軍，被陳傑憲點名要好好練的全壘打舞，他害羞說有在準備，「傑憲說至少第一支要好好跳，至少...

中職／蘇智傑髕骨復原進度6分速 妙喻「煞車皮壞掉」

統一獅隊外野手蘇智傑4月因自打球造成髕骨骨裂，長期掛傷號，他今天透露近況已開始參與二軍練球，但目前僅能用約6分速跑，他對...

中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數10天 改善皆完成

新竹市立棒球場回歸倒數，市府指出，兩大改善工作已完成，中外野牆面深灰色依中職及球團建議加深，場邊溝蓋以多道工序加固，用人...

中職／一如期待前四輪獲選 開南強棒蔡佳諺感謝郭李教練

今年初拋出震撼彈宣布離開文化大學，選擇轉學到開南大學郭李建夫教練麾下的U18青棒國手蔡佳諺，昨日在中職選秀會上，獲得富邦球團第4輪指名，未來可望接班悍將外野，立即引起球迷們討論。 蔡佳諺畢業於青

中職／終於一圓職棒夢 文大主砲孫易伸感謝台鋼球團肯定

昨日中職選秀會正式結束，共有74位選手順利獲得球團青睞，身為球星搖籃的文化大學，本次也有3名選手進軍職棒，而球隊當家第4棒孫易伸，則被台鋼球團在第20輪選中一圓職棒夢。 孫易伸高中就讀青棒強權穀

中職／兆豐銀行再挺獅隊4年 餅總帶兩張「老2」出席

金融界與體育界再傳結盟佳話，兆豐銀行與統一獅隊再續前緣，今天在記者會上宣布繼續贊助獅隊4年，並挹注4200萬協助球隊營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。