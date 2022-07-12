中職／新竹市立棒球場開幕戰倒數10天 改善皆完成

新竹市立棒球場回歸倒數，市府指出，兩大改善工作已完成，中外野牆面深灰色依中職及球團建議加深，場邊溝蓋以多道工序加固，用人工草皮完整覆蓋、順平收邊，踩起來安全、無高差，相信能提供球迷優質觀賽環境。

味全龍將於22到24日在新竹主場迎戰富邦悍將。代理市長陳章賢表示，市府依程序於6月份邀中華職棒秘書長楊清瓏與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司現地勘查，並依各界意見改善，目前皆已完成，尤其球迷關心的溝蓋、中外野牆面，都已依中職及球團建議完成。

陳章賢指出，新竹市立棒球場落成已46年，在新竹人心中占有重要記憶，本次重建工程打造味全龍全新主場，希望再度燃起新竹人的「棒球魂」。

球場亦採用全台球場第三大的LED螢幕、場內6支高桅桿燈全面採用LED燈具，皆已完成運轉測試，相信能帶給球迷最優觀賽品質。

工務處表示，針對場邊溝蓋，已完成調整格柵下方高程、鋪設橡膠墊緩衝底層，上方則加鋪透空橡膠軟墊、人工草皮，側邊則埋入紅土層並以黏土磚加固，最後再完整覆蓋紅土收邊，消除落差、提升安全，兼顧使用安全及球場排水順暢。

中外野視覺牆顏色目前已加深為深灰色，同時也增設欄杆，避免球迷跨越。此外，新竹球場設有全台球場第三大的LED螢幕，場內更使用6支高桅桿燈，是全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管球場，相關照明測試運轉也已經完成，全力迎接22日開幕戰登場。