中職／蘇智傑髕骨復原進度6分速 妙喻「煞車皮壞掉」

統一獅隊外野手蘇智傑4月因自打球造成髕骨骨裂，長期掛傷號，他今天透露近況已開始參與二軍練球，但目前僅能用約6分速跑，他對於傷勢有妙喻：「煞車皮壞掉」。

蘇智傑今天出席兆豐銀行與獅隊續約4年的活動記者會，久違出現在媒體面前，也被問到目前的復原進度。

蘇智傑回顧被自打球擊到當下，以為休個兩三天就沒事了，去照過後才知道裂了，評估後並未走到開刀一途，「現在看起來是癒合的不錯，不用擔心之後會怎樣。」他目前只能用大約6分速跑，「需要緩衝，沒辦法急停、急煞，煞車皮有點壞掉。」

蘇智傑預計再一個月、大約8月可以在二軍出賽，肌力也待提升，他也感覺這段時間只能當觀眾真的有點無聊，「會手癢啊，在家滿無聊，看比賽會想像自己上去打是怎樣。」