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中職／傑憲預約的第一支舞有在練 林安可怕被嗆爆

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊林安可。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊林安可。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊重砲手林安可將在周四回歸一軍，被陳傑憲點名要好好練的全壘打舞，他害羞說有在準備，「傑憲說至少第一支要好好跳，至少一支應該可以啦。」看著陳傑憲目前4轟在握，林安可心裡有小擔憂，「如果我打他比少，會被他嗆爆吧。」

林安可短短兩年多一點的資歷已累積50轟，今年卻在熱身賽在一次揮空導致勾狀骨斷裂，讓獅隊季前就折損一名大將，直到6月14日開始在二軍亮相，但僅限於守備與跑壘，出賽6場0打席，預計明天先隨二軍出賽真的「打」一場，再於後天在台南球場之戰歸建一軍。

陳傑憲對林安可的全壘打舞有期待，近日對他說：「你答應我一件事好不好？如果你今年回到球隊，你打第一支全壘打你好好跳，就這麼一支就好。」林安可也應允，「好，那我學一下」，還被陳傑憲吐槽：「你該不會今年都沒有打全壘打」，當場被林安可捶了一下。

林安可即將在後天歸隊，功課做好了沒？他笑說：「等我打出來就知道了。」他坦言有在看影片，但是「重點是要先打出來，不然練那麼多也沒用。」

今年眾家好手全壘打產量有限，樂天桃猿隊林立以8轟居第一，還無人達到10轟，林安可認為今年疫情影響也是因素之一，狀況正熱時可能碰到確診打斷，「真的滿不簡單，目前還沒人超過10支，也希望回去後可以盡快打出來。」

是否挑戰半季10轟，林安可笑答：「不敢說，可以打出去就好，先打1支看看，如果打完半季1支都沒有，我會被傑憲笑死。」

林安可 陳傑憲

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