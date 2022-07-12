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中職／兆豐銀行再挺獅隊4年 餅總帶兩張「老2」出席

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
金融界與體育界再傳結盟佳話，兆豐銀行與統一獅隊再續前緣，今天在記者會上宣布繼續贊助獅隊4年，教練林岳平今天帶領林安可、蘇智傑站台。 記者陳宛晶／攝影
金融界與體育界再傳結盟佳話，兆豐銀行與統一獅隊再續前緣，今天在記者會上宣布繼續贊助獅隊4年，教練林岳平今天帶領林安可、蘇智傑站台。 記者陳宛晶／攝影

金融界與體育界再傳結盟佳話，兆豐銀行與統一獅隊再續前緣，今天在記者會上宣布繼續贊助獅隊4年，並挹注4200萬協助球隊營運。總教練林岳平今天帶領林安可蘇智傑站台，被問到是否帶著兩張「2」出席，林岳平笑答：「希望是啦！」

林安可、蘇智傑兩位外野大將今年相繼成為傷兵，一個傷到手、一個傷到腳，今天都隨餅總出席活動，而兩人的歸期也逐漸明朗，林安可將在明天赴二軍再打1場，後天升上一軍出賽；蘇智傑則是目前跑步還無法全速，約只能用6分速，推估在8月回歸賽場。

陳傑憲曾被餅總形容為「梅花2」，被問到今天是否帶另外兩張「2」出席活動，林岳平笑答：「希望是啦！3張，還要湊4張啊！他們兩個一張方塊、一張紅心，黑桃還沒出來。」

林安可6月14日起已開始在二軍亮相，但僅限於守備與跑壘，出賽6場0打席，明天先隨二軍出賽真的「打」一場，再於後天在台南球場之戰歸建一軍。

他自認歸隊速度算慢，「我覺得有點慢，應該是我自己的問題，看其他開這個的人都比較快，手的周圍的問題，因為沾黏很不舒服，花比較久時間。」

在二軍的6場出賽0打席，林安可解釋用意在於進入比賽感覺、適應比賽節奏，「總比一直在板凳看好，至少我有上去打，參與那個氛圍，習慣比賽節奏，也順便測試我的手狀況。」

林安可 林岳平 蘇智傑

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