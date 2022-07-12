中職／一如期待前四輪獲選 開南強棒蔡佳諺感謝郭李教練

今年初拋出震撼彈宣布離開文化大學，選擇轉學到開南大學郭李建夫教練麾下的U18青棒國手蔡佳諺，昨日在中職選秀會上，獲得富邦球團第4輪指名，未來可望接班悍將外野，立即引起球迷們討論。

蔡佳諺畢業於青棒強權穀保家商，更曾是號稱最強U18中華青棒隊的一員，在畢業後，一度選擇前往文化大學就讀，因未獲廖敏雄總教練的重用，因此選擇在今年轉學到開南大學，而他也一甩在文化時的陰霾，重新拾回優秀的打擊能力，並多次幫助球隊建功取勝。

成功擠進職棒窄門，並一如自己期待在第四輪就中選的蔡佳諺興奮表示：「很感謝我的家人 一路上無條件的支持我陪伴我，雖然上了大學一路跌跌撞撞，慶幸自己沒有放棄，感謝郭李教練在我低潮時遞出橄欖枝，看到自己的名字被悍將選中非常的激動，感謝球團肯定我，往後一樣會持續努力。」他也謝謝開南大學教練團的信任，以及穀保教練們的磨練，讓他有足夠發揮的空間，努力終於被看見。

而對於子弟兵獲選，開南大學總教練郭李建夫也給予期許：「希望球員能好好努力，進去以後持續加油。」