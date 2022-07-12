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中職／兄弟「七P狼」領銜 今年季中選秀偏投手年

台灣醒報／ 台北報導
衛冕軍中信兄弟今年投手戰力貧乏，更是前七輪都狂選投手。 截圖自兄弟官方粉絲團
衛冕軍中信兄弟今年投手戰力貧乏，更是前七輪都狂選投手。 截圖自兄弟官方粉絲團

中職球迷引頸盼望已久的6隊選秀順利落幕！

從2008年以來，中職就再也沒有6隊選秀，今年選秀會在台鋼雄鷹加盟成軍後，11日晚間選秀會相當熱鬧，新隊伍台鋼足足選了30人，而今年被評估為小年，原有的5隊目標都放在投手，沒有一隊投手比低於5成，衛冕軍中信兄弟更是連7輪選投手、味全7個指名中也包含5名投手，今年堪稱選秀投手年。

台鋼狀元曾子祐

中華職棒前一次的六隊時代要追溯到2007年，當時是誠泰蛇與中信鯨的最後一次選秀，隨著味全龍重返職棒、今年台鋼雄鷹加盟成軍，中職睽違15年來又回到6隊規模。而今年台鋼選秀方針也引人關注。

11日晚間選秀會上，台鋼擁有新球隊優待，前四輪都有每輪頭尾兩度指名的機會，而台鋼首輪第一指名毫不猶豫、挑選評價相當高的平鎮高中王牌游擊手曾子祐當狀元，首輪第七順位帶走同為平鎮的強投伍祐城，但隨後台鋼幾乎都選大專、業餘的選手為主，從次輪以降的28個指名，僅選3名高卒選手（高中應屆畢業），台鋼盼能盡快趕上職業等級的步調。

而今年也被視為小年，原有五隊幾乎都把重心放在投手身上，每隊選投手比率都過半數，衛冕軍中信兄弟今年投手戰力貧乏，更是前七輪都狂選投手，前兩輪帶走旅外好手鄭浩均與徐基麟，若先進牛棚，預期能是即戰力。

高卒第一志願：平鎮

至於味全則是另一支補到即戰力投手的隊伍，他們首輪挑中旅外火球男林凱威，下半季預期就能進入牛棚救火，而味全最後一輪選到「學霸」藍翊誠，這位出自於建中、台大的投手擁有極佳的身體素質，更是稀有的左投，能力與話題性都足夠。

此外，今年選秀也更能說明，台灣高中選手的第一志願必然是平鎮高中，今年首輪7人中，除了兩個旅外好手林凱威、鄭浩均以外，剩餘5名是高卒，其中只有樂天選到的強打捕手宋嘉翔來自穀保家商，以狀元郎曾子祐（主力游擊）為首，富邦選下的黃保羅（先發投手），統一選的黃勇傳（主力二壘），台鋼首輪末選的伍祐城（投手），都是平鎮出品。

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台鋼雄鷹 選秀 平鎮高中

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