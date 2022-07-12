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中職／終於一圓職棒夢 文大主砲孫易伸感謝台鋼球團肯定

聯合新聞網／ 編輯 邱柏勳／綜合報導
獲得台鋼球團指名的孫易伸 孫易伸提供
獲得台鋼球團指名的孫易伸 孫易伸提供

昨日中職選秀會正式結束，共有74位選手順利獲得球團青睞，身為球星搖籃的文化大學，本次也有3名選手進軍職棒，而球隊當家第4棒孫易伸，則被台鋼球團在第20輪選中一圓職棒夢。

孫易伸高中就讀青棒強權穀保家商，畢業後，選擇前往文化大學就讀，加入廖敏雄教練的麾下，但大專生涯並不順遂，一度因傷沈寂一年，直到今年大專盃破繭而出，榮獲全壘打獎，同時他也不負期待，在昨日的選秀會上於第20輪獲得台鋼球團親睞金榜題名。

對於在選秀會上能被台鋼球團指名，孫易伸表示非常感謝球隊的肯定：「首先要感謝台鋼的青睞，以及肯定了我的能力並決定選擇了我。」接著說道，他也會持續精進自己本具備的能力且創造不同的價值跟自身能力開發，為球團帶來更多的貢獻與付出 ，並會努力回饋球團，幫助球隊順利取勝。

感謝完球團後，孫易伸也沒忘了三級棒球路上的恩師，「很感謝穀保周宗志教練、鄭志強教練，以及文化廖敏雄總教練、黃義哲教練們的賞識與磨練」，未來在職棒賽場上他會全力以赴，不讓教練們「漏氣」。

文化大學

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