中職／有3A資歷卻第4輪中選 宋文華分享陳偉殷的「神預測」
今年開季還在美職教士隊3A的旅美投手宋文華，投入今年的中職選秀，不過他直到第4輪才被統一獅挑走，令外界有些意外，事後宋文華也在IG上透露，陳偉殷先前就已預測他會加盟統一。
現年25歲的宋文華少棒時期就曾以四棒、王牌投手的身分帶領龜山國小奪下2009年威廉波特少棒亞軍，2016年成為教士隊第一位簽下的亞洲業餘球員，不過他在小聯盟發展並不順遂，直到去年賽季表現才有所提升，今年開季從3A出發，留下6局防禦率1.50、送出6K、5BB的表現。
今年6月，宋文華遭教士釋出後宣布結束旅美生涯，參加中職選秀。原先被看好可能是首輪大熱門的他，卻落到第4輪才由統一選進，令外界感到意外。
昨晚宋文華也在自己的IG發文表示，回國後他就會展開訓練，期待能在加盟後跟上腳步並展現自己的技術與實力，提供球隊戰力。此外，他也在限時動態分享與前輩陳偉殷的對話，他要陳偉殷猜一下自己的落點，陳偉殷回應：「我猜統一。」直接「神預測」，讓宋文華佩服地寫道：「學長你贏。」
獅隊總教練林岳平則直言不清楚宋文華的狀況，因為直到第4輪他都還沒被選走，因想試試看有沒有機會增加牛棚戰力。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言