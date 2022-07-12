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中職／有3A資歷卻第4輪中選 宋文華分享陳偉殷的「神預測」

聯合新聞網／ 綜合報導
宋文華第4輪被統一獅挑中。 圖取自宋文華IG
宋文華第4輪被統一獅挑中。 圖取自宋文華IG

今年開季還在美職教士隊3A的旅美投手宋文華，投入今年的中職選秀，不過他直到第4輪才被統一獅挑走，令外界有些意外，事後宋文華也在IG上透露，陳偉殷先前就已預測他會加盟統一。

現年25歲的宋文華少棒時期就曾以四棒、王牌投手的身分帶領龜山國小奪下2009年威廉波特少棒亞軍，2016年成為教士隊第一位簽下的亞洲業餘球員，不過他在小聯盟發展並不順遂，直到去年賽季表現才有所提升，今年開季從3A出發，留下6局防禦率1.50、送出6K、5BB的表現。

今年6月，宋文華遭教士釋出後宣布結束旅美生涯，參加中職選秀。原先被看好可能是首輪大熱門的他，卻落到第4輪才由統一選進，令外界感到意外。

昨晚宋文華也在自己的IG發文表示，回國後他就會展開訓練，期待能在加盟後跟上腳步並展現自己的技術與實力，提供球隊戰力。此外，他也在限時動態分享與前輩陳偉殷的對話，他要陳偉殷猜一下自己的落點，陳偉殷回應：「我猜統一。」直接「神預測」，讓宋文華佩服地寫道：「學長你贏。」

陳偉殷精準命中宋文華的落點。圖擷自宋文華IG
陳偉殷精準命中宋文華的落點。圖擷自宋文華IG

獅隊總教練林岳平則直言不清楚宋文華的狀況，因為直到第4輪他都還沒被選走，因想試試看有沒有機會增加牛棚戰力。

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