中職／「必要的新陳代謝」 悍將選12人現有5隊最多

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊在本屆選秀挑選12人。記者許正宏/攝影
富邦悍將隊在本屆選秀挑選12人。記者許正宏/攝影

中職選秀今天落幕，74人上榜，新軍台鋼雄鷹隊選進30人之外，富邦悍將隊挑選12人為現有5隊人數最多，領隊林華韋坦言隊形有需求，「一定程度的新陳代謝是一定要進行的。」

悍將隊今年共選12人，包括首輪選進的黃保羅在內，共計6位投手，另有1位捕手、3位內野手、2位外野手，第12輪以林華偉畫下完美句點。

林華韋透露，選進林華偉是團隊共同的決定，他也很開心以「小校長」收尾，「我覺得非常圓滿，他是高中表現非常好的投手，做這個結尾真的很圓滿。」

味全龍隊本屆共選7人，樂天桃猿、統一獅隊都是8輪收手，中信兄弟隊則是9輪，悍將隊足足選了一打，為現有5隊選進最多新人。

林華韋對此表示，「球團有這個需求，當然都評估過內部狀況，比較強的球隊都選比較少，他們已經穩定下來了，大家各自有評估，一定程度的新陳代謝是一定要進行的。」

林華韋 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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