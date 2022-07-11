中職／悍將迎接「校長」林華偉 丘總驚驚：只能叫小偉

富邦悍將隊今天在年度選秀會選中12名新人，是中職新軍台鋼雄鷹隊外，另5隊最多，第12輪選中18歲右投林華偉，更成為選秀會亮點，悍將隊總教練丘昌榮笑說：「只能叫小偉。」

林華偉剛從北市穀保家商畢業，名字的發音和悍將領隊林華韋幾乎一模一樣，綽號也叫「校長」，今天在選秀上被念出名字時，現場爆出很大笑聲。

丘昌榮的長官、子弟兵叫起來發音差不多，被問到這個問題，笑說：「以後不能叫林華偉全名，只能叫背號、小偉或是林選手，以前味全也選過魏全（2019年選秀第32輪），現在頭昏昏，不知怎麼回答。」

丘昌榮滿意今年選秀結果，強調都有選到設定人選，只是順位問題，對獲選的新人來說，一時開心就好，加盟球隊就要做好準備。

林華韋也說，球團有需求，因此挑選較多選手，有必要進行一定程度的新陳代謝。