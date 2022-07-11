快訊

蔡炳坤餐敘突身體不適！柯文哲晚間趕抵醫院探視 院方曝最新現況

騎越野車挑戰汐止新山夢湖林道 男子身體不適下山竟半路身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／最後一支籤就想選台大學霸 葉總：他很特別

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
藍翊誠。 藍翊誠臉書
藍翊誠。 藍翊誠臉書

味全龍隊今年僅選7輪收手，為最早收手的一隊，最後一支籤挑選來自台灣大學的左投藍翊誠，在總教練葉君璋的計畫內，「我有想過，我們最後一個人要選他。」

藍翊誠因台大學霸背景而受到矚目，在第7輪由龍隊挑選，葉君對這個選擇透露，「他是比較特別，我們滿喜歡他，各方面都不錯。」

葉君璋坦言，因今年選秀的多數選手都不熟悉，以球探的意見為主，「老實說，我真的不熟，只有前兩個（林凱威、冉承霖）和最後一個（藍翊誠）熟，他是我在測試會上唯一一個看到的選手。」

葉君璋說，期待可以培育藍翊誠，因此早已想好以最後一支籤挑選，「我認為他各方面條件好，年紀也不算大，可以給他一些時間，或許會有一些機會，左投也有吸引力。」

葉君璋 林凱威 味全龍

延伸閱讀

中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

中職／以沙巴西亞為例 葉君璋想起故意觸身「被相挺」的好

中職／梁家榮有沒有「故意」？葉君璋認為非重點

相關新聞

中職／台鋼雄鷹隊史第一位狀元郎 選曾子祐當主鋼樑

中華職棒新人球員選拔會今天晚間登場，台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤，一如外界所料，帶走來自平鎮高中的游擊大物曾子祐。

中職／7支首輪籤放榜！平鎮應屆包4席大豐收 史上首見

中華職棒新人選秀今天登場，在台鋼雄鷹隊史第一支狀元籤挑選曾子祐後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為林凱威、黃保羅、...

中職／旅外5小投4人上榜 林鋅杰唯一落選

今年共有5名具備旅外資歷的投手投身中職，林凱威無意外第一個上榜，由味全龍隊的榜眼籤帶走，中信兄弟隊的前兩輪分別挑選鄭浩均...

中職／葉君璋看40歲老將林智勝 開季表現真的太好

味全龍隊上半季淘汰指數歸零，確定無緣爭王，今天對戰樂天桃猿隊賽前，總教練葉君璋談到球隊整體表現，認為球員不管球技、心態都...

中職／誓言力阻猿隊封王 葉君璋：這樣才像職棒

味全龍隊今天作客桃園球場，對戰上半季封王魔術數字降到1的樂天桃猿隊，儘管龍隊已無爭王機會，總教練葉君璋強調，一定會全力爭...

中職／黃子鵬9場優質先發貢獻大 「冠軍是老天給的禮物」

中職樂天桃猿隊拿上半季冠軍，本土投手黃子鵬貢獻度大，目前12場出賽9場優質先發、表現亮眼，轉先發第2年，角色不同但想對球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。