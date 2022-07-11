聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／最後一支籤就想選台大學霸 葉總：他很特別
味全龍隊今年僅選7輪收手，為最早收手的一隊，最後一支籤挑選來自台灣大學的左投藍翊誠，在總教練葉君璋的計畫內，「我有想過，我們最後一個人要選他。」
藍翊誠因台大學霸背景而受到矚目，在第7輪由龍隊挑選，葉君對這個選擇透露，「他是比較特別，我們滿喜歡他，各方面都不錯。」
葉君璋坦言，因今年選秀的多數選手都不熟悉，以球探的意見為主，「老實說，我真的不熟，只有前兩個（林凱威、冉承霖）和最後一個（藍翊誠）熟，他是我在測試會上唯一一個看到的選手。」
葉君璋說，期待可以培育藍翊誠，因此早已想好以最後一支籤挑選，「我認為他各方面條件好，年紀也不算大，可以給他一些時間，或許會有一些機會，左投也有吸引力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言