中職／最後一支籤就想選台大學霸 葉總：他很特別

味全龍隊今年僅選7輪收手，為最早收手的一隊，最後一支籤挑選來自台灣大學的左投藍翊誠，在總教練葉君璋的計畫內，「我有想過，我們最後一個人要選他。」

藍翊誠因台大學霸背景而受到矚目，在第7輪由龍隊挑選，葉君對這個選擇透露，「他是比較特別，我們滿喜歡他，各方面都不錯。」

葉君璋坦言，因今年選秀的多數選手都不熟悉，以球探的意見為主，「老實說，我真的不熟，只有前兩個（林凱威、冉承霖）和最後一個（藍翊誠）熟，他是我在測試會上唯一一個看到的選手。」

葉君璋說，期待可以培育藍翊誠，因此早已想好以最後一支籤挑選，「我認為他各方面條件好，年紀也不算大，可以給他一些時間，或許會有一些機會，左投也有吸引力。」