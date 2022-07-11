中職／曾子祐成第一位台鋼狀元 林振賢：一直都是他

中華職棒選秀會終於迎來第6張桌子，台鋼雄鷹隊史第一次參與盛會，最終帶回30名選手，曾子祐成為台鋼隊史第一位狀元郎，執行教練林振賢透露：「從一開始到今天，都是以他（曾子祐）為第一順位。」

台鋼明年將投入二軍、後年升上一軍，從零開始組軍，第一次選秀的建軍需為球隊體質打好基礎，對於狀元人選，打定主意鞏固中線，而今年選秀被評為最佳游擊手的曾子祐為不二人選。

點評曾子祐的能力，除了穩定的攻守表現之外，林振賢也提到除了是中線外，「場上有領導氣質，比賽解讀能力也好。」

台鋼在前4輪各有2支籤，首輪第7順位挑選同樣出自平鎮的投手伍祐城，林振賢認為他的球有尾勁、控球精準，將以先發投手養成。

台鋼的第一次選秀，林振賢說成果大致滿意，不可能想選的都選到，但基本上有選到七成，接下來還有擴編選秀、自主培訓的補強機會，「回去還要再看各守位人數、需求位置，再做整體計畫。」至於戰力外選手的補強，他說有在計畫，但坦言還不會那麼快，「快的話，明年下半年才會來談這批選手。」