中職／藍翊誠選秀獲味全龍青睞 建中、台大第一人

畢業於建國中學、台灣大學左投藍翊誠，今天在2022中華職棒新人選秀會中第7輪獲得味全龍指名，成為建中、台大校史首位參加中職選秀獲得青睞的球員。

現年24歲的藍翊誠為藍紹箕之子，藍紹箕曾是紅葉少棒的球員，藍翊誠和父親一樣，都走上棒球這條路，他在建中和台大都曾加入棒球隊，台大畢業後披上業餘成棒安永鮮物戰袍。

中華職棒6月底舉行新人球員測試會中，各隊教練團都到場找尋可用之兵，藍翊誠在測試會中最快球速141公里，吸引各隊目光。

中信兄弟隊二軍投手教練王建民就曾形容台大學霸藍翊誠投球，很像大聯盟退役名將「巨怪」強生（Randy Johnson），而樂天桃猿隊總教練曾豪駒也有同樣的想法。

味全龍總教練葉君璋先前測試會中曾預言，藍翊誠參加選秀，一定選得上，而龍隊今天選秀會共選中7名好手，藍翊誠在第7輪被龍隊挑走，也成為建中、台大校史首位在選秀會中獲得中職球隊指名的球員。

龍隊選台大學霸藍翊誠是驚喜 葉君璋笑稱還有遺憾

中職選秀會味全龍首輪指名有旅外資歷投手林凱威，第7輪指名台大學霸投手藍翊誠是亮點，總教練葉君璋開玩笑說遺憾是名單上找不到林子偉，「選林凱威是接下來馬上要幫我們贏的球員」。

中華職棒年度選秀會落幕，味全龍隊總計指名7人，首輪選進具有旅外資歷的投手林凱威，第2輪指名外野手冉承霖，3輪選投手吳君奕、4輪選進內野手林子宸，5到7輪都是投手，依序為鄭亦軒、許元泰、藍翊誠。

味全龍隊總教練葉君璋透露，在林凱威猶豫是否要回台參選時，「其實有一直跟他聯絡、鼓勵他回來」，未來會怎麼發展也不知道，林凱威在美國投球表現很出色，身體狀況也很好，「目前看起來，我們今年球季算是有機會，他加入球隊，是希望可以馬上幫我們贏球的球員。」

龍隊的驚喜在第7輪，選進台大學霸24歲藍翊誠，葉君璋表示，此次選秀除了前2輪球員外，其他球員都是交給球探決定，藍翊誠在測試會上有觀察到，各方面條件都不錯，本來就決定要用藍翊誠結束今年選秀會，加上藍翊誠年輕、又是左投很有吸引力，希望給藍翊誠一些時間，球隊可以栽培。

葉君璋表示，此次選秀會選進7人，主要考慮是球隊目前各方面位置看起來都不錯，不希望一直選進、一直替換，對球員也不公平，希望給球員時間成長，這是公司的政策。

被問起今年選秀會有沒有遺憾，葉君璋笑說：「有呀，一看到名單就想要問工作人員，為什麼沒有林子偉？」葉君璋也表示，對今年選秀會結果算是滿意。