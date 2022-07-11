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中職／當悍將的校長小學堂第一題就答錯 林華偉好懊惱

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊領隊林華韋與選秀第12輪選進的林華偉相見歡。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊領隊林華韋與選秀第12輪選進的林華偉相見歡。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今年在選秀會上帶回12人，最後以投手林華偉畫下句點，讓現場爆出歡呼聲，與領隊林華韋名字相近的他，會後馬上面臨考驗，被資深記者問到林華韋的守備位置，當場錯答「外野」，讓林華偉一臉寫滿懊惱，直到「校長」離開後還在自責，「第一題就答錯…」。

悍將隊選進12人，包括首輪選進的黃保羅在內，共計6位投手，另有1位捕手、3位內野手、2位外野手，第12輪以林華偉畫下完美句點。

林華韋對林華偉很滿意，「很穩定的一個投手，會處理比賽狀況，再訓練一下應該可以為富邦盡一份力量，希望他可以盡快上一軍，加油！」還對一旁的林華偉叮嚀，「我講話，你要聽欸！」

林華偉透露，畢竟投入選秀的投手很多，自己沒有抱著很高期望，但看了輪次一直推移，卻始終沒看到自己的名字，多少有點失望，「但是至少有上。」

林華偉因為名字的關係，早就期待是否有機會成為悍將，他也透露：「有想過會不會被富邦選到，聽到滿開心的，之後進去要做出最大的努力。」

林華偉從國中就喜歡富邦悍將、只看他們的比賽，來自穀保家商的他，也會在新莊球場擔任球童，去年在江少慶入隊後，成為他最喜歡的選手，「他在熱身時，我會在旁邊看他投球。」在一旁釋放小粉絲的眼神。

意外插曲是，林華韋、林華偉同場受訪，出奇不意被問到「校長」的守備位置，當場答錯，林華韋接梗回應：「報到先跑操場十圈。」語畢鼓勵他，「以後還有很多時間互相認識。」

林華韋 富邦悍將 選秀

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